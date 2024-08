Nema sakrivanja: Neki od radara za merenje brzine vas uoče i na kilometar udaljenosti

Ako vidite kameru za brzinu ili laserski pištolj, obično brzo pustite gas, ali već može biti prekasno.

Laserski uređaji imaju različitu udaljenost na kojoj se aktiviraju, odnosno udaljenost na kojoj će snimiti prebrzu vožnju. U nekim slučajevima to je mnogo ranije nego što vozači veruju, zato ponekad može biti prekasno kada uočite kameru za brzinu.

U zavisnosti od uređaja, u Nemačkoj se brzina može beležiti i do 1.000 metara od lokacije gde se nalazi kamera. Uvek se, naravno, preporučuje da vozite u skladu sa propisima – bezbednije je, a i štedi novac.

Što se tiče asortimana, katalog uređaja u Nemačkoj sadrži osam modela, prenosi „e-fahrer.de“. U zavisnosti od uređaja, mogu da beleže prekoračenje brzine na udaljenosti do 1.000 metara:

Multanova MU VR 6FAFB – do 15 metara

Multanova MU VR 6F – tri do 40 metara

Eso ES 1.0 – do 18 metara

Eso μP 80 – do 25 metara

LaserPatrol/TraffiPatrol – 30 do 500 metara

Riegl LR90-235/P – 30 do 500 metara

Riegl FG21-P – 30 do 1.000 metara

Traffipax speedoPhot – do četiri trake i do 45 metara

(Pančevac)

