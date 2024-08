PRIPREME NA PLAŽI Pogledajte kako se Đoković u Crnoj Gori sprema za Ju es open

Samo što je proslavio šampionsko zlato na Olimpijskim igrama, Novaka Đokovića čekaju nove obeveze, konkretno na Ju Es Openu, koji počinje krajem avgusta.

Novak Đoković se potpuno posveti pripremi za predstojeći Ju Es Open koji počinje od 26. avgust i traje do 8. septembar, a počeo je da radi „kamikaze“ na plaži.

Snimili su ga na plaži u Crnoj Gori kako radi kamikaze, vežbe izdržljivosti i eksplozivnosti koje mu pomažu u promeni pravca. Dobra vest je što je to radio bez ikakvog steznika što govori da je povreda kolena već arhivirana.

👀 👑 🐊 🥇@DjokerNole spotted this morning prepping for the #USOpen #newRoutine 🏖️ 🏃‍♂️ 🌊 🇲🇪 pic.twitter.com/BX9p2KWmtm

— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) August 15, 2024