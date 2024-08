VOZILA JE AUTOMOBIL SVE DO SVOJE 80. GODINE: Ima 96 godina i otkriva kako ostaje samostalna i zdrava!

Novinarka Rebeka Strong razgovarala je sa svojom pratetkom o životnom stilu koji je doveo do njene zdrave dugovečnosti. Ovaj esej objavljen u Biznis Insajderu mogao bi biti inspiracija svima koji žele da staraju zdravo i kvalitetno.

Moja pratetka Meri Šelbi Ferari, sa svojih 96 godina, otkriva tajne dugog i zdravog života. Saznajte kako njena otpornost, vera, kreativnost i ishrana pomažu u očuvanju vitalnosti.

Martin Luther King je jednom rekao: „Kvalitet života, a ne dugovečnost, ono je što je važno.“ Međutim, moja pratetka ima 96 godina i živi je dokaz da možete imati oboje: dug i ispunjen život.

Ferari je oličenje otpornosti. U aprilu 2020. godine, zarazila se koronavirusom i provela 26 dana u bolnici. Neke od tih dana bila je polusvesna, ali je preživela bolest bez posledica. Njen suprug i većina prijatelja preminuli su pre mnogo godina, a ona i dalje živi u staračkom domu, ali samostalno u svom stanu. Vozila je automobil sve do svoje 80. godine. „Uživam u životu“, rekla je. „Imam udoban mali stan, a kćerka mi živi u blizini.“

Stalno uči i to joj daje svrhu

Pratetka je diplomirala engleski jezik 1950. godine, u vreme kada je veoma malo žena studiralo. Kasnije je stekla čak dva magistarska stepena. Odrastajući, uvek sam je posmatrala kao sjajan primer šta znači imati svrhu, ali sam tek nedavno shvatila da je možda ta svrha razlog zašto i dalje živi i napreduje. Istraživanja pokazuju da ljudi koji mogu da artikulišu svoju svrhu mogu živeti do sedam godina duže od onih koji to ne mogu, a imaju i 15 procenata manji rizik od smrti.

Kreativna je i oseća blagodat stvaranja

Ferari je počela da piše poeziju u letnjem kampu kada je imala deset godina. Iako se ozbiljnije posvetila poeziji tek 1960-ih, njen rad nije dugo čekao na priznanje. Kreativne aktivnosti angažuju um, deluju kao vežbe svesti, donose radost i sreću, te pomažu u ublažavanju stresa i obradi trauma.

Ceo životni izvor hrane je bogat hranljivim materijama

Nema sumnje da ishrana igra ogromnu ulogu u dugovečnosti, a istraživanja pokazuju da mediteranska ishrana smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Pratetka ne prati neku posebnu dijetu, ali uživa u ribi, svežem voću i povrću, što je u skladu sa načelima mediteranske ishrane.

„Ne jedem toliko slatkiša koliko bih volela,“ rekla je uz smeh. Nakon što joj je lekar rekao da je „na ivici dijabetesa“, izgubila je želju za slatkim. Ipak, i dalje uživa u odlascima u restorane sa svojom decom i unucima. Fokusira se na celovite namirnice bogate esencijalnim hranljivim materijama.

Vera je drži čvrsto na zemlji

Kada je pratetka Ferari izrazila želju za studiranjem, njena majka, moja prabaka, imala je jedan uslov: morala je da pohađa katoličku školu. „Bila sam ateista u to vreme,“ rekla je. Toliko je bila odlučna u nameri da stekne fakultetsku diplomu da je pristala da studira na privatnom katoličkom univerzitetu. Ubrzo se njen interes za hrišćanstvo počeo razvijati. I danas redovno ide na misu sa kćerkom svake nedelje, a svake večeri se moli.

Istraživač dugovečnosti Dan Buettner, poznat kao stručnjak za „plave zone“, otkrio je da mnogi stogodišnjaci dele snažnu veru i pripadnost religijskoj zajednici. To može produžiti život od četiri do 14 godina.

Nije prestala biti aktivna

U dobi od 91 godine, pratetka Ferari je ugradila protezu levog kuka. No, to je nije sprečilo da ostane aktivna. Uživa u šetnjama kada vreme dozvoljava i koristi bicikl za vežbanje. Ti napori su se isplatili. Nedavno je išla da pogleda mjuzikl i popela se dva sprata do rezervisane lože – 30 stepenica.

Društveni život joj je bogat i raznovrstan

U najdužem istraživanju sreće, naučnici sa Harvarda otkrili su da je održavanje povezanosti s prijateljima, porodicom i širim društvenim krugom jedan od najvećih faktora dugog i srećnog života, čak više od gena ili društvene klase. Jaki društveni odnosi mogu čak odložiti fizičko i mentalno propadanje.

Kako bi to postigla, pratetka Ferari trudi se redovno da se druži sa komšijama iz naselja. Takođe često provodi vreme sa svojom decom i unucima.

Nastoji da bude informisana

„Nekada sam puno čitala,“ priseća se Ferrari. Čitanje možda više nije moguće zbog stanja njenog vida, ali to je ne sprečava da ostane informisana o aktuelnim događajima. „Umesto čitanja, slušam,“ rekla je.

Dobila je genetski dar

Bilo bi nemoguće govoriti o dugom životu moje pratetke bez spominjanja činjenice da je njena majka takođe doživela stotu. Naime, živela je do 104. godine.

Iako ne znamo tačno koji geni doprinose dugovečnosti, znamo da deca ljudi koji dugo žive imaju tendenciju da duže ostanu zdravi. Procena je da otprilike 25 procenata životnog veka osobe određuje genetika, dok ostali faktori uključuju ishranu, stil života, okolinu i upravljanje stresom.

(najžena)

Počeo je Gospojinski post: Kako se kreću cene ribe u marketima i na pijacama