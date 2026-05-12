Ove BILJKE teraju KOMARCE: Prelako se uzgajaju i lepo izgledaju!

Leto donosi vrućine, opuštanje na terasi i duge večeri s prijateljima. Nažalost, s njim dolaze i nepozvani gosti – komarci. Osim što bodu, mogu da prenesu bolesti i da ozbiljno pokvare vaš užitak.

I dok hemijski sprejevi deluju brzo i snažno, sve se više ljudi okreće prirodnijim rešenjima – biljkama. A evo koje biljke će najbrže oterati komarce.

Biljke svojim mirisima odbijaju ove dosadne napasnike, posebno komarce. Ali, koliko su zaista delotvorne i da li vredi da ih posadite oko kuće ili na balkonu? U nastavku otkrivamo sedam biljaka koje definitivno mogu da budu koristan i mirisan deo letnje zaštite.

Limunska trava

Limunska trava ima jak citrusni miris koji zbunjuje i odbija komarce. Voli toplotu, filtrirano sunce i redovno zalivanje, a najbolje uspeva u većim posudama.

Protrljate li lišće između prstiju, oslobađa se ulje koje deluje kao prirodni repelent. Imajte na umu da učinak nije dugotrajan, pa miris treba redovno „obnavljati“.

Lavanda

Lavanda ne samo da miriše božanstveno i opušta, već njen miris odbija komarce.

Sadi se na sunčano mesto, traži umereno zalivanje, a odlično funkcioniše i u buketima na stolu ili kao prirodni tamjan. Estetski, funkcionalno i korisno.

Neven

Ovaj jarko narandžasti cvet sadrži materije koje prirodno odbijaju insekte, uključujući komarce.

Neven nije zahtevan, voli sunce i dugo cveta. Iako nije najjači repelent, idealan je kao deo kombinovane odbrane, a oku je izuzetno privlačan.

Paprika

Ove šarene jestive cvetnice imaju lagano pikantan miris koji može da odbija komarce.

Iako nema čvrstih naučnih dokaza o učinkovitosti, vrtlari ih često preporučuju. Privlače oprašivače i teraju štetočine, dobitna kombinacija za svaki vrt.

Ruzmarin

Ova izdržljiva i mirisna biljka odbija komarce, a izvrsna je i kao začin.

Bacite grančicu ruzmarina na roštilj ili u vatru i uživajte u mirisu koji istovremeno tera insekte. Uspeva i u sušim uslovima.

Bosiljak

Osim što obogaćuje jela, bosiljak sadrži materije koje smetaju komarcima, posebno njihovim larvama.

Voli toplotu, sunce i redovno zalivanje. Idealan je za balkonske posude, dekorativan i praktičan.

Nana

Mentol iz nane ima snažan miris koji komarci ne podnose. Budući da brzo raste, najbolje je da se uzgaja u saksijama.

Osim kao repelent, nana je korisna i u kuhinji, čajevima, osveživačima i domaćim sredstvima. Možete da je utrljate na kožu ili da stavite sveže listove na sto, prenosi Večernji list.

