SVE SE MOŽE KAD SE HOĆE Jelena ruši predrasude da je život samo u Beogradu, za rad na selu potreban joj je samo internet

Čačak – Moderan stil života sa sobom nosi brojne prednosti, ali, ako živimo na selu, takođe, zahteva od nas da prilagodimo svoje okolnosti i poslove. Jelena Radičević iz Gornje Kravarice je došla iz glavnog grada i ljubav i posao prema sportu prilagodila selu i uslovima rada.

– Danas u XXI veku, s obzirom na razvoj tehnologije i mogućnost da imamo internet svuda, granica između sela i grada na ovaj način, može da se briše. Ja svakodnevno odavde iz dragačevskog sela radim onlajn i radim treninge uživo uključujući se sa svojim klijentima iz čitave Srbije – rekla je za agenciju RINA, Jelena koja radi pilates treninge.

Ova mlada žena je istakla benifite ovog posla na selu, posebno zbog čistog vazduha i življenja bez buke, što su karakteristike koje su neophodne kako bi čovek mogao da živi što kvalitetnije i zdravije.

– Ovde su uslovi za život potpuno drugačiji u odnosu na grad, s obzirom na to da ja zapravo i dolazim iz velikog grada. Međutim, kao što sam rekla, zahvaljujući internetu, posao može da se prebaci na različite lokacije, što je danas I jedna od karakteristika modfernog I savremenog života. Tako da granice između sela i grada mogu da se brišu, bar kada je moj posao konkretno u pitanju. Prednosti vežbanja na selu su zaista velike, čist vazduh, atmosfera bez buke koja je veliki zagađivač, i ono najvažnije, kada se hranite hranom koju sami proizvodite i uz to ubacite fizičku aktivnost koja je neophodna za čovekovo zdravlje, onda je to idealan spoj – pojasnila je Jelena.

RINA RINA RINA RINA RINA RINA

Dakle, život na selu uz moderan stil je svakako moguć, a kada je u pitanju vežbanje, ne bi trebalo da postoji izgovor, ne treba tražiti betonske strrukture i velik broj rekvizita za izvođenje pokreta kada je vežbanje u pitanju. Potrebni su samo telefon i strunjača da čovekl živi kvalitetno i zdravo.

(Pančevac/RINA)

Berba grožđa zbog suše počela ranije: Tomići na Kablaru imaju velićanstvene vinograde