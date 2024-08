SVE JE SPREMNO Ovo su teme o kojima će Vučić i Makron razgovarati u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće francuskog kolegu Emanuela Makrona, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Beogradu 29. i 30. avgusta.

Okosnica ovog važnog susreta lidera biće ekonomske teme, podrška našem evropskom putu, a očekuje se da jedna od tema bude i finalizacija dogovora o nabavci 12 borbenih aviona „rafala“.

Dvojica zvaničnika razgovaraće o daljem produbljivanju bilateralnih odnosa, kao i saradnji u oblasti privrede, zdravstva, energetike i kulture. Na agendi će se naći i pitanja u vezi sa veštačkom inteligencijom, budući da će Srbija preuzeti predsedavanje Globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju, a da je Francuska domaćin samita AI koji će se održati u Parizu u julu 2025. godine.

Ova poseta uslediće na poziv srpskog šefa države, koji je prethodno boravio u Parizu u aprilu ove godine, gde je dočekan uz najviše državne počasti, a tom prilikom je postignuta saglasnost o kupovini „rafala“. Vučić je ranije izjavio da bi kupovina „rafala“ bila najveće izdvajanje srpskog vojnog budžeta „koje bi iznelo i do tri milijarde evra“.

Da će u Beogradu zaokružiti vojni ugovor, Makron je najavio i na Samitu Evropske političke zajednice u Velikoj Britaniji. Odgovarajući na pitanje o statusu ugovora za nabavku francuskih aviona za Srbiju, Makron je tada odgovorio da će u narednim nedeljama ili mesecima posetiti Srbiju „kako bi se finalizovali pregovori koji su predmet tehničkih, finansijskih i političkih pregovora između dve država“.

Kako je tokom boravka u Parizu najavio Vučić, odluka o kupovini „rafala“ od Francuske je veoma blizu, a nakon što je tada delegacija Srbije imala razgovor sa predstavnicima kompanije „Daso“ o nabavci 12 borbenih aviona.

– Reč je o avionima koji su verovatno najskuplji na celom svetu. I to ne polovni, već novi. Reč je o najboljim avionima i sa najmodernijim sistemima. To su četiri plus, plus generacije, koje su ispred naših „migova“ i svega drugog, i po svojim radarskim mogućnostima, i po raketama koje koriste – istakao je Vučić.

Tokom poslednjeg zvaničnog susreta utanačeni su i brojni ugovori, vredni na desetine milijardi evra koji će se realizovati u godinama pred nama.

Vučić, koji se do sada sastajao i razgovarao sa Makronom gotovo 20 puta, u Jelisejskoj palati poslednji put je bio u aprilu, a prethodno sredinom novembra, na Mirovnom forumu koji je organizovao Makron. Predsednik se i u januaru u Davosu sastao sa francuskim kolegom, kojem je zahvalio što je deo govora na Svetskom ekonomskom forumu posvetio Srbiji. Jedan od najznačajnijih susreta dvojice državnika bio je u Beogradu, u julu 2019. Bila je to prva poseta jednog francuskog predsednika Srbiji nakon punih 18 godina, koliko je prošlo od dolaska predsednika Žaka Širaka u Beograd.

– Francuska vas voli kao što ste vi voleli nju – poručio je tada Makron na srpskom jeziku okupljenim građanima na Kalemegdanu.

Makron i Vučić su tada otkrili obnovljeni Spomenik zahvalnosti Francuskoj.

(Pančevac/Novosti)

