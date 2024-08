AMERIKANAC POLUDEO U ZAGREBU Izbušili mu gume na autu zbog beogradskih tablica!

Američki tiktoker Džastis Rid otkrio je ko mu je probušio gume na automobilu u Zagrebu na automobilu koji je imao beogradske tablice.

– Hteo sam da znam ko je to mogao da uradi, pa sam se raspitao. Srećom, u blizini je bila sigurnosna kamera. Evo šta se dogodilo u 21.15. Na snimku se vidi kako tri tinejdžera prilaze automobilu i zatim nestaju iza automobila. Četiri sata kasnije dobio sam poruku od prijatelja koji mi je rekao šta se dogodilo. Obe gume sa leve strane su bile izbušene – rekao je on u novom videu na Instagramu.

– Tinejdžeri se ne mogu identifikovati, predaleko su. Čak i da mogu, oni su samo deca. Pretpostavljam da su to uradili jer su znali da je to moj auto. Ja sam kul, opraštam momcima koji uradili su ovo, iako je to bilo lično, mislim da su to uradili jer im nedostaje pozitive u životu, to nije problem samo u Hrvatskoj, već u celom svetu.

– Nadam se da mi se ovako nešto nikada više neće desiti i da ljudi mogu da rade na podizanju dece koja će poštovati svoje komšije. To je sve – zaključio je Justus. „Volite se“, dodao je on u opisu videa.

Neki su u njegovim komentarima napisali da je sve namešteno

Podsecćamo, Amerikanac je izazvao dosta reakcija zbog snimka na kojem kaže da mu je neko u Zagrebu izbušio gume na automobilu beogradskih tablica. Neki su u komentarima na društvenoj mreži napisali da je sve namešteno.

– Samo da bude jasno. Za svakoga ko misli da je ovo namešteno. Saznao sam šta se desilo noć pre nego što sam objavio. Parkirao sam auto kod prijatelja i on mi je poslao poruku. Došao sam sledećeg jutra i postavio video kada sam potvrdio da je reč o vandalizmu – napisao je tada Rid na Instagramu.

Zatim je objavio skrinšot poruka sa prijateljem koji mu je napisao da je noću došao na parking ispred zgrade i video da mu je neko probušio gume. Poslao mu je i fotografiju automobila.

(Pannčevac/Novosti)

