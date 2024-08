ĐAČKE EKSKURZIJE će biti SKUPLJE, a evo i za koliko

Cene đačkih ekskurzija su već formirane i za osnovne i za srednje škole i one će biti skuplje za pet do 10 odsto, izjavio je predsednik Odbora za dečji i omladinski turizam Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) Zoran Serdar i dodao da su javne nabavke za ekskurzije obavljene još proletos.

On je za Tanjug pojasnio da prema pravilniku o organizovanju ekskurzija cena mora da obuhvati svaki segment putovanja.

To znači da u cenu mora da uđe prvo prevoz deteta, svi izleti, povratak do kuće, putarine, parkinzi, turističke takse. Drugi segment je smeštaj a smeštajni objekti svake godine povećavaju cenu, zbog cene rada, cene nabavnih artikala i slično. Na cenu utiče i radno angažovanje turističkog vodiča, lokalnih vodiča, lekara, zatim razne ulaznice, osiguranje, doplata jednokrevetne sobe za lekare, vodiče a često i škole traže za profesore jednokrevetne sobe što dodatno poskupljuje cenu aražmana – rekao je on.

Dodao je da i tzv. gratis mesta znatno povećavaju cene, a kako je rekao, dešava se da i 20 odsto putnika u jednom autobusu imaju gratis putovanje. Prema njegovim rečima to plaćaju deca, jer agencije ne daju gratise već samo ispunjavaju zahteve škola.

Cenu ekskurzija koju plaćaju đaci odnosno njihovi roditelji svakako povećavaju i dnevnice nastavnicima, koji đake vode na ova putovanja. Trošak dnevnica, naveo je on, razlikuje se i to ne beznačajno, zavisno od toga da li dnevnice nastavnika obračunava škola ili ih isplaćuje agencija.

Razlika zapravo potiče od plaćanja poreza.

Kada obračunava škola onda se plaća svega 10 odsto poreza na oporezivi deo. To znači da ako je na primer trodnevna ekskurzija a neto dnevnica 1.000 dinara onda roditelji za tri dana plate oko 3.300 dinara. Ukoliko islaćuje agencija onda se naime poreza plaća oko 56 odsto na ukupani iznos, pa se na sumu od 3.000 dinara plati blizu 5.000 dinara po detetu – rekao je Serdar.

Dodao je da isplata preko agencija znatno opterećuje cenu i da bi bilo bolje da se vrati stari način kada su škole same isplaćivale svoje zaposlene ili da se nađe neki drugi modalitet, kako bi bili smanjeni troškovi roditelja koji ekskurzije plaćaju.