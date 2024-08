Do sredine 2025. na našim PUTEVIMA biće 164 ELEKTRIČNA PUNJAČA: SRBIJA drži korak sa svetom“

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će na skoro 1.000 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica u Srbiji do aprila ili maja naredne godine biti čak 164 elektro-punjača.

On je rekao da se trenutno na mreži auto-puteva i brzih saobraćajnica u zemlji nalazi svega osam javnih elektro-punjača, što nije dovoljno za sve veći broj automobila na električni pogon koji koriste naše puteve.

Vesić je podsetio da je pre godinu dana pokrenuo inicijativu da putevi budu bolje opremljeni elektro-punjačima, a u tom cilju su, izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, ukinute dozvole i sve što je smetalo da bi se taj posao i realizovao.

– Danas sa ponosom mogu da kažem da ćemo do aprila, a najkasnije do maja 2025. godine na mreži auto-puteva imati 164 elektro-punjača. Trenutno imamo osam, a u toku je postavljanje 10 punjača, na pravcima od Šida prema Beogradu, od Beograda prema Nišu, od Niša prema Preševu, kao i od Beograda do Novog Sada i od Niša prema Dimitrovgradu – rekao je Vesić.

Navodi da se još 16 elektro-punjača postavlja na dva nova auto-puta, Miloš Veliki i Ruma – Šabac, kao i na brzoj saobraćajnici Šabac- Loznica.

– Sa osam postojećih, i tih novih 26 koje postavljamo, imaćemo vrlo brzo ukupno 34 električna punjača – precizirao je ministar.

Prema Vesićevim rečima, u novembru će početi realizacija projekta „zelenih stanica“ koje će biti na 16 lokacija na auto-putevima, na kojima će se nalaziti između pet i 20 elektro punjača. Tender za ovaj projekat JP „Putevi Srbije“ sproveli su prošle godine.

– U novembru će se postaviti prvih šest stanica, a zatim je u planu da se do maja, svakog meseca postavljaju po dve, pa ćemo na ‘zelenim stanicama’ imati novih 80 punjača. Ukupno, biće 114 elektro-punjača – rekao je Vesić.

Podsetio je da benzinske pumpe na auto-putevima imaju obavezu po zakonu da na četiri mesta za točenje goriva imaju jedan elektro-punjač.

– Benzinske pumpe će do aprila imati svojih 50 punjača. Kada se sve to sabere, imaćemo ukupno 164 električna punjača, odnosno po jedan na 6,2 kilometra auto-puta, dok danas imamo po jedan na 17 kilometara puta. To će Srbiju u Jugoistočnoj Evropi svrstati među zemlje čiji su auto -putevi najbolje opremljeni elektro-punjačima – naglasio je ministar Vesić.

Time se Srbija, dodaje, približava evropskom proseku, jer je cilj države da stimuliše korišćenje električnih automobila. Vesić je naveo i da će izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja i Zakona o putevima biti regulisana posebna boja tablica za električna vozila, kao i njihove nalepnice.

– Omogućićemo i dodatni popust na putarinu za električna vozila i ono sto je najvažnije omogućićemo da lokalne samouprave mogu da daju popuste, odnosno besplatne sate za parkiranje – kazao je Vesić i dodao da na taj način država želi da pokaže vozačima električnih automobila da ih podržava sa kompletnom infrastrukturom.

