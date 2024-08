Ova brana je rešenje za sve toplotne talase i dugotrajne suše: Radovi na izgradnji profila Svračkovo u punom jeku

Arilje – Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju, izazvao je sušu, a samim tim i nestašice i restrikcije vode i u više gradova zapadne Srbije. Dugoročno rešenje za nestašicu vode biće završetak izgradnje brane sa akumulacijom Svračkovo. Ideja o izgradnji brane potiče još iz sedamdesetih godina prošlog veka, ali za njenu realizaciju moralo je da se sačeka do 2010, kada je Javno preduzeće Rzav izgradilo pristupne puteve, most preko reke i sistem dalekovoda.

– Prethodni investitor završio je izgradnju i probijanje svih tunela, kao i sanaciju na levoj obali klizišta koje se javilo i produžilo izvođenje ovih radova, zatim izgradnju donjeg dela šahtnog preliva. Investitor JP Rzav je vodio investiciju do kraja 2020.godine i investirao je 2, 4 milijarde dinara, dok su Srbija vode od preuzimanja do danas investirale oko 2,8 miliona dinara,“ kaže za RINUBJugoslav Jovanović, diplomirani inženjer Srbija vode, sekcija Užice.

Brana dužine 9 km i visine 68 metara imaće zapreminu akumulacije 28 miliona kubika vode. Najveća dubina u jezeru biće 54 metra , a biće obezbedjien kapacitet od 1200 litara vode u sekundi. Vodom, a kasnije i strujom od vodenih viškova će se snabdevati više od 500.000 građana zapadne Srbije.

– U narednom periodu ostaje deo završetka tela brane , završetak desnog preliva, ostaje čišćenje akumulacije i priprema za punjenje akumulacije, ostaje definisanje zona sanitarne zaštite u uzvodnom delu i naravno montiranje neophodne opreme hidroelektrane kao i ovog dela ovde na vodozahvatnoj kuli“, dodaje Jovanović.

Brana je trebalo da bude gotova još 2017.Novi rok pomeren je na 2027.godinu. Razlog tome je, kažu nezgodna geologija, koja je najveći izazov čak i za Nenada Jokića, građevinskog inženjera koji iza sebe ima četiri podignute brane.

– Imali smo dva velika klizišta koja su se pojavila i koja smo sanirali dve ipo, skoro tri godine. Zahtevno i nezgodno, ugradili smo 107 šipova dužine od 15 do 32 metara , prečnika metar ipo, sve to da bi mogli da zaustavimo brdo i osiguramo izlaz optočnog tunela, kaže Nenad Jokić, diplomirani građevinski inženjer i odgovorni izvodjač radova.

Rzav je najčistija reka u Srbiji ,a sama kota akumulacije omogućava doticaj vode do fabrike slobodnom padom, bez potreba za prempupavanjem ,a izgradnja cevovoda dužine šest ipo kilometara od same brane do vodozahvata Ševelj trajno će se rešiti problem vodosnabdevanja u ovom delu Srbije.

Osim autoputa kroz zapadnu Srbiju, izgradnja brane Svračkovo jedan je od najvažnijih kapitalnih projekata . Prve aktivnosti počele su 50 tih godina prošlog veka,a 1986.godine priprema tehničke dokumentacije, rekao je Goran Puzović, direktor JP Srbija vode.

– Sam profil je prilično težak usled klizišta koja su sanirana i sada se upuštano u izgradnju brane Svračkovo, kapitalni projekat za koga se nadam da će biti ispoštovani rokovi i kako bi 500 000 stanovnika zapadne Srbije imalo uredno vodosnabdevanje,a odbrana od poplava, biološki minimum ,proizvodnja električne energije svakako su benefiti ove brane“, rekao je Puzović i dodao da je trajno rešenje izgradnja ovakvih objekata za koje je neophodno od pet do sedam godina grčevite borbe da bi se došlo do građevinske dozvole.

