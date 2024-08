On je njihov mađioničar: Gudurić stigao u Priboj, njegov rodni grad uvek je uz ovog velikog sportistu

Priboj – Priboj ima svog olimpijca,košarkaša Marka Gudurića, koji se sa timom Srbije na Olimpijadi u Parizu okitio bronzanom medaljom zlatnog sjaja. U finalu pre finala,u polufinalu protiv prosto nepobedivih Amerikanaca, na najbolji način demonstrirali šta znaju i koliko mogu srpski mađioničari u igri pod obručima.

A jedan od tih srpskih mađioničara je i Pribojac Marko Gudurić, koji je dao veliki doprinos igri naše reprezentacije.

Posle nezaboravnog dočeka ispred balkona za šampione u Beogradu, usledio je i prijem u pribojskoj lokalnoj samoupravi. Marko je na zasluženom odmoru, uživa sa porodicom i prijateljima, ali je ipak našao vremena da se odazove pozivu čelnika opštine Priboj i da,kao i u ranijim prilikama, zajednički podele radost velikog uspeha.

U ime predsednika Opštine, Lazara Rvovića, prijem je priredio Boris Mrdović ,predsednik SO Priboj, a društvo su mu pravili Miroslav Bukvić, pomoćnik predsednika opštine i Filip Komarica i Denis Šarak ispred Sportskog saveza Priboj.

Uz iskrene čestitke, na prijemu i prigodni pokloni. Za zlatnog momka i sjajnog košarkaša, zlatnik sa grbom opštine Priboj i logom Olimpijskih igara u Parizu, kao i divan sat, da otkucava nove uspehe, sa ugraviranim likovima Markove najuže porodice.

– „Hvala na čestikama i poklonima. Moj Priboj me uvek uz mene i meni je drago što je ova olimpijska medalja stigla i u moj rodni grad“ – rekao je Marko Gudurić.

Marko nas nije iznenadio svojim uspehom,Prosto smo to od njega, i košarkaša Srbije, navikli.Meč sa možda najačim timom u istoriji košarke,mogao je da uđe u istoroju. Nedostajala su samo tri minuta do velikog trijumfa,i puta do finala i zlata,ali … lopta je okrugla,sport je to,i jedan sjajna igra,nije krinisana i velikom pobedom nad velikim timom SAD.

– „Svima nam je žao što nismo uspeli da savladamo velike Amerikance,iako smo ih najveći deo utakmice nadigrali. Ali,tako je to u sportu.Ipak,trgli smo se i smogli snage da osvojimo bronzanu medalju, koja za sve nas ima zlatni sjaj. A do nje smo stigli, slogom i zajedništvom. Bili smo ekipa,bili smo složni i rezultat nije izostao. Nadam se da će ih biti još,već sledećeg leta na Evropskom prvenstvu“ – ističe Gudurić.

Iskrene čestitke Marku Guduriću za olimpijsku medalju, zaslužen odmor u zavičaju, i pre svega dobro zdravlje, i svi već radujemo novim Markovim uspesima i novim medaljama.

(Pančevac/RINA)

ZA NAS STE ZLATNI! Košarkaši Srbije savladali Nemačku za bronzanu medalju na OI!