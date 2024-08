Krčkaju se testisi na laganoj vatri oko dva sata: Kuvar Mršo je vrhunski majstor za spremanje gulaša od belih bubrega

Čačak – Sitno se odbrojava do trenutka kada će majstori iz svih krajeva Srbije, bele bubrege staviti u lonac. Čuvena Mud(r)ijada zakazana je za ovaj vikedn u selu Lunjevica kod Gornjeg Milanovca, a vešti majstor Milorad Vukajlović zvani Mršo već vežba i sprema gulaš od tog posebnog sastojka.

– Najbolje je spremati jelo od goveđih testisa, jer nemaju nikakvu aromu niti šmek, mogu odmah na roštilj. Od drugih životinja prvo moraju da prenoće u sirćetu pa tek onda da se spremaju. Najbolji za gulaš su testisi od konja, ali se ona retko mogu naći. Ono što je najvažnije jeste način kako se spremaju, a kad sve bude završeno to budu izuzetni i jedinstveni delikatesi”, rekao je za RINU Milorad.

Vrhunski kuvar Mršo, specijalizovan za gulaš od testisa, ove godine slavi svoje punoletsvo na Mud(r)ijadi, a nekoliko puta već je odneo i pobedu na ovom takmičenju. Kaže da spremanje ovog gulaša nije teško, ali da se ipak moraju znati male tajne velikih majstora.

– Začini su takođe jako važni, ja dodajem suvo grožđe, ali i kiseli krastvačić kornišon. To mu daje zaista posebnu aromu. Ukus je fantastičan, mnogi su jeli i prejeli se i tek posle smo im rekli šta su zapravo jeli. Nisu mogli da veruju da to može biti baš tako ukusno. Gulaš treba da se kuva oko dva sata, a prirema ukupna traje oko sat i to je to, kaže Milorad.

Ideja o nastanku ove jedinstvene manifestacije razvila se zahvljujući Ljubomiru Eroviću iz Gornjeg Milanovca, koji je napravio jedinstven brend o kom su brujali i svetski mediji. Nakon njegove smrti 2019. godine tradiciju je nastavila njegova kćerka Jovana.

Svetsko prvenstvo u spremanju testisa okuplja takmičarske grupe sačinjene od prijatelja rekreativaca, pa sve do profesionalnih kuvara. Svaku ekipu čini najmanje tri člana, a u šerpama se može naći samo meso belih bubrega. Кo spremi najbolji gulaš dobija neobičnu glavnu nagradu. U njihove ruke ide drvena skulptura muškarca sa erekcijom, koja se iz ruke u ruku prenosi pobedniku svake godine.

(Pančevac/RINA)

Majstori spremaju testise za takmičenje: Zakazana još jedna Mud(r)ijada u Lunjevici