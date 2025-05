ED PANČEVO: Isključenja struje za utorak, 27. maj

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u utorak, 27. maja, bez struje će biti potrošači u Bavaništu.

Bavanište

09:00 – 14:00 – Branka Radičevića od broja 1 do 25; Svetislava Kanačkog od 79 do 117; Vukice Mitrović od 1 do 117; Vojvode Stepe od 50 do kraja sela; Vuka Karadžića od 1 do 132; Radnička cela ulica; Omladinska cela ulica; Žarka Zrenjanina od 1 do 60; Veljka Vlahovića cela ulica; Bore Radića od 1 do 21; Trg Zorana Đurđeva cela ulica; Svetog Save od 1 do 105; 29. novembra cela ulica; Save Kovačevića cela ulica; Železnička cela ulica; Zeleni sokak cela ulica; Sremska cela ulica; Njegoševa od 1 do 95; Banatska od 1 do 176; Veljka Lukića od 1 do 28; Zmaj Jovina od 1 do 11; Maksima Gorkog cela ulica; JNA od 129 do 103; Laze Bugarskog od 112 do 172.

(Pančevac)