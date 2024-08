DOGOVOR POSTIGNUT Poznata je konačna visina minimalca u Srbiji

Danas je održana sednica Socijalno-ekonomskog saveta (SES) na kojoj se rešavalo pitanje o minimalnoj ceni rada.

Sednici su prisustvovali i prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović, predstavnici Unije poslodavaca Srbije i predstavnici sindikata.

– Posle 6 godina imamo postignut dogovor ižmeđu sva tri pratnera – rekao je premijer Miloš Vučević.

Kazao je da je postigunt dogovor da povećanje minimalne zarade bude 13,7 odsto odnosno 308 dinara po času – 53.592 dinara.

– U evrima to je 457 evra za ubuduće. Mislim da je to izbiljan ekonomski rezultat. Po prvi put minimalna zarada pokriva minimalnu potrošačku korpu – to nikada nismo imali do sada – kazao je Vučević.

Zatim se obratio i ministar finasija Siniša Mali.

– Srećni smo što smo nakon 6 godina uspeli kroz dijalog SES da Vlada ne bude ta koja donosi odluku o minimalnoj zaradi, već kroz konsenzus svih učesnika u dijalogu – rekao je ministar finansija Siniša Mali.

Rezultat ovih pregovorta imaće veliki uticaj i na pregovore narednih godina, dodao je on, piše B92.

– Idemo na povećanje od 13,7 odsto. Za narednu godinu idemo na povećanje od 13,7 odsto, u brojkama znači da će sa 271 porasti na 308 dinara po času, zarada 53.592 dinara, sa 404 na 457 evra. Kroz ovu visinu minimlaca ćemo pokriti visinu minimalne potrošačke korpe. Taj cilj koji smo zacrtali pre nekoliko godina sa sindikatima, ovim konsenzusom je ispunjen – pojasnio je.

– Obe preporuke EU sa ovim povećanjem mi ćemo ispuniti. Hoću da građanima Srbije pročitam nekoliko brojki. Kroz povećanje minimalne zarade učestvujete u povećanju prosečne zarade. Nismo zaustavili nijednu investiciju, sa druge strane. Imate nikada veće direktne strane investicije. Čuvamo i jačamo životni standard građana, a izlazimo u susret poslodavcima. Nije slučajno da imamo rekordno istorijski nisku nezaposlenost i rekordno istorijski visoku zaposlenost – rekao je Mali.

Dodao je da 114 hiljada ljudi u Srbiji prima minimalac što je manje od 5 odsto.

Istakao je da je minimalna zarada od 2020. porasla 37,8 odsto u realnom iznosu.

(bizportal)