Popirin eliminisao Đokovića sa Ju es opena

BEOGRAD- Australijanac Aleksej Popirin savladao je rano jutros drugog tenisera sveta Novaka Đokovića rezultatom 3:1, po setovima 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 u trećem kolu Otvorenog prvenstva u SAD.

Posle eliminacije trećeg tenisera na ATP listi Karlosa Alkarasa u drugom kolu Ju es opena, Đoković je završio učešće na grend slem turniru u Njujorku, jer je doživeo poraz od Popirina u četvrtom međusobnom duelu.

Popirin je upisao najbolji rezultat na grend slem turnirima, prvi put je uspeo da prođe treću rundu na nekom od četiri najveća turnira u sezoni.

