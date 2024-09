Mesečni horoskop za septembar 2024. godine

Septembar donosi ključne astronomske promene koje će najviše uticati na Bikove, Lavove, Škorpije, i Vodolije. Pluton u retrogradnom hodu kroz znak Jarca signalizira talas velikih promena za Jarčeve, Ovnove, Rakove i Vage. Mlad Mesec u Devici upozorava na izazove u poslu i na polju zdravlja, dok Mars u Raku ukazuje na intenzivne emocije i turbulencije u porodici. Merkur u Devici nudi povoljan period za posao, ali sa mogućim blokadama sredinom meseca. Septembar je uvod u burnu jesen.

U septembar ulazimo sa Suncem u znaku Device, Venerom u Vagi i retrogradnim Plutonom u Vodoliji. Retrogradni Saturn i Neptun se nalaze u znaku Riba, Uran u znaku Bika, a Jupiter i Mars u znaku Blizanaca. U znaku Lava su Mesec i Merkur.

Prvog septembra Uran kreće retrogradnim hodom u znaku Bika, donoseći nagle i velike preokrete najpre Bikovima, ali i Lavovima, Škorpijama i Vodolijama.

Drugog septembra Pluton se u retrogradnom hodu vraća u znak Jarca gde će boraviti do novembra ove godine. Ovaj period bismo mogli nazvati poslednjim talasom velikih promena koji će se odraziti najpre na Jarčeve, Ovnove, Rakove i Vage. Preseci i nov početak, a u kojoj životnoj sferi i u kolikom obimu će se odvijati, naravno da zavisi od natalnih postavki i predispozicija.

Mlad Mesec u znaku Device u opoziciji sa Saturnom i kvadratu sa Jupiterom 3. septembra ukazuje na zahtevan period po pitanju poslovnih tematika, ali i zdravlja. Pred nama je vreme kada je obaveza mnogo, ali i vreme u kojem se treba odgovornije postaviti i prema mentalnom i prema fizičkom stanju organizma. Moguće je povećanje respiratornih i stomačnih tegoba, ali i jesenja depresija.

Mars prelazi u znak Raka 4.septembra. Tokom novembra i decembra će boraviti u znaku Lava, da bi se u januaru 2025. vratio u retrogradnom hodu u Raka, gde će boraviti sve do pred kraj aprila 2025. godine. Pozicija tranzitnog Marsa u znaku Raka ukazuje na vrlo intenzivne emocije, ljubavne borbe i povređivanja, ali ukazuje i na pojačane turbulencije u porodičnom sektoru. Moguć je porast porodičnog nasilja, nacionalizma, destruktivnosti, problemi sa vodom, radovi u kući, štete u kući. Odluke donosimo pod uticajem snažnih emocija, povređenosti, usijane glave, pa je malo verovatno da su odluke donesene na ovaj način valjane na iole duži rok.

Devetog septembra Merkur prelazi u znak Device u kojem će boraviti do 26. septembra. Ovo je povoljan period za posao, ako izuzmemo dane od 18. do 22. septembra koji će doneti blokade i otežanja u dogovorima, ali i pojačanu problematiku sa tehnikom i u saobraćaju.

Delimično pomračenje i pun Mesec u znaku Riba imamo 18. septembra. Dani oko punog Meseca su dosta nepovoljni, psihološki izazovni i ovo je definitivno vreme kada se treba primiriti, ne praviti nikakve posebne planove, već se što više opuštati, mentalno i fizički resetovati.

Sunce prelazi u znak Vage 22. septembra, a mi zvanično ulazimo u jesen. Odmah dan kasnije, Venera prelazi u znak Škorpije. Inače, tranzit Venere kroz znak Vage kroz koji ona prolazi od 29. avgusta do 23. septembra pogodovaće najpre vazdušnim znacima – Vagama, Vodolijama i Blizancima, mada će se „ovajditi“ i znak Lava i znak Strelca. Generalno, tranzit Venere kroz Vagu donosi emotivna i poslovna poboljšanja, dobre dogovore i ljubavni sklad. No, prelaskom u znak Škorpije Venera će dobiti jednu intenzivniju, drastičniju, pomalo mračnu crtu, pa možemo da očekujemo porast isključivosti, ljubomore, ali i tajnih veza, a kada je posao u pitanju, ovo ukazuje na veliku borbu za materijalnu stabilnost.

Septembar mesec je uvod u prilično vrelu i burnu jesen koja je ispred nas. Pa, neka nam je sa srećom!

Ovan

Ljubav

Oni koji su u vezama od septembra ulaze u period u kojem je potrebno doneti važne odluke (ne morate baš istog trenutka, taj period traje sve do polovine proleća 2025.) koje se tiču veze u kojoj ste. Neko će krenuti da sa partnerom pravi planove o zajedničkom životu, stvaranju porodice, prinovama, ali će biti i onih koji će ostati pomalo nesigurni i u razmišljanjima da li su spremni da se odreknu svoje samostalnosti i slobode. U svakom slučaju, nema razloga za žurbu, slušajte sebe i svoju intuiciju, ali i svoja osećanja. Oni koji već žive zajedno ili su u braku – odličan je trenutak da pravite promene u domu, kupujete nekretninu, renovirate, popravljate, menjate nameštaj, da češće putujete i izlazite. Samo nemojte da se džapate. Slobodni Ovnovi – druga dekada meseca je fantastična za novo poznanstvo i jednu lepu ljubavnu priču.

Posao

Iako prilično uspešan, septembar će se pokazati kao dosta izazovan za vas. Izazove će donositi poslovna svakodnevica – najpre odnos sa kolegama, ali i vaša sposobnost da izađete na kraj sa obavezama koje imate. Nešto više otežavajućih okolnosti u ovim segmentima očekujte u drugoj polovini meseca, kada je potrebno biti više strpljiv i istrajan u prevazilaženju prepreka. Ono što će vam ići dobro jeste potencijal da pokrenete nove, više nego dobre saradnje, a poslovna putovanja (naročito vezana za inostranstvo) donose uspeh.

Zdravlje

Dosta nervoze tokom celog septembra i mentalnog opterećenja. Što se fizičkog stanja organizma tiče – vrlo je osetljiv stomačni deo.

Bik

Ljubav

Slobodni Bikovi su znatno aktivniji tokom septembra – mnoštvo aktivnosti i druženja sa prijateljima, a moguća su i kraća putovanja, izleti (eventualno može postojati jača aktivnost preko društvenih mreža ili aplikacija za upoznavanje). Apsolutno postoji prostor da upoznate nove osobe, da vas one zaintrigiraju i pokrenu. Dobar trenutak za ulazak u novu emotivnu priču je u drugoj polovini septembra – tada su emocije posebno intenzivne a strasti jake. Zauzeti Bikovi – dosta dobar period za partnerske odnose. Komunikacija je kvalitetna, razumevanje i dogovori postoje, a ovo je i dobar period da se pokrenu pomalo uspavane strasti i ožive emocije. Eventualno u drugom delu meseca može se pokrenuti po koji talas isključivosti, tvrdoglavosti, pa i ljubomore između vas dvoje, ali se ovo da prevazići.

Posao

Iako je sam početak meseca pomalo zahtevan za vas, već tamo od ulaska u drugu sedmicu septembra za vas otpočinje dosta miran i korektan poslovni period. Vi ćete se lepo snalaziti u poslovnom okruženju, sa kolegama i saradnicima, a moguće je da tokom druge dekade septembra ostvarite i neki veći poslovni uspeh koji bi bio nagrađen kroz finansijsko poboljšanje ili neku novčanu nagradu. Manja tenzija sa nadređenima tokom poslednje nedelje septembra – prilagodite se i ne budite tvrdoglavi.

Zdravlje

Period je dobar da promenite neke navike, pogotovo one po pitanjima ishrane. Biće vam malo osetljiviji respiratorni sistem i stomačni deo.

Blizanci

Ljubav

Sve ono što se vezuje za dom, porodicu, stambeni prostor – može tokom prve polovine meseca povremeno donositi tenziju u partnerskim odnosima. Neće to biti velike stvari, pre sitnice, ali i te sitnice će biti dovoljne da se vas dvoje sporečkate ili raziđete u mišljenjima. Na svu sreću, trenutno ste i voljena osoba i vi ipak u fazonu da ne želite da dozvolite da vam bilo šta suštinski remeti mir, pa ćete uspevati da pronađete pravi model funkcionisanja da ovo prevaziđete. Za Blizance u vezama – ovo je mesec u kojem se mogu doneti značajne odluke vezane za vaš odnos, pa ukoliko želite da počnete da živite zajedno, da pravite veridbe ili da se venčavate – samo napred! Slobodni Blizanci – mesec kao stvoren za flertovanje, ali i za ozbiljnije ljubavno vezivanje, pogotovo njegova druga polovina.

Posao

Prve dve dekade meseca donose nešto izraženiju poslovnu problematiku, najpre kroz lošiju komunikaciju sa nadređenima, ali i kroz dosta veliko opterećenje važnim, zahtevnim i odgovornim obavezama/projektima. Ukoliko razmišljate u pravcu većih poslovnih promena – ne žurite i dobro odmerite svaki korak. Malo je verovatno da do promene može doći brzo, pa se nemojte zaletati. Poslednja dekada septembra je povoljna, dobri dogovori, saradnje ali i bolje finansije.

Zdravlje

Nešto slabiji imunitet i osetljivije zdravlje biće prisutni do ulaska u treću dekadu septembra. Moguće su prehlade i respiratorne infekcije, ali i problemi sa urinarnim traktom i stomakom.

Rak

Ljubav

Brzo će biti evidentna promena energije u partnerskim odnosima. Mars ulazi u vaš znak početkom septembra, što će svakako u pozitivnom smislu više pokrenuti vašu inicijativu prema voljenoj osobi, ali će doprineti i jačem talasu strasti. Emocije će biti veliki pokretač, pa je u ovom periodu moguće da neki parovi dodatno uozbilje odnos, da se odluče za važne korake u vezi ili da se čak bave planiranjem potomstva. Ono što treba izbegavati su ljubavni nesporazumi koji se mogu javiti zbog manjka komunikacije ili izbegavanja da popričate o nečemu što vam smeta. Ukoliko vam nešto ne odgovara, razgovarajte sa voljenom osobom o tome, ne povlačite se u uvređeno ćutanje. Slobodni Rakovi – druga polovina septembra donosi prave ljubavne prilike, one koje vrede i koje su trajnog karaktera.

Posao

Dosta obaveza i jurnjave tokom celog septembra, a pogotovo tokom prve dve dekade meseca. Povremeno previše dinamičan tempo dešavanja može vas iscrpljivati i umarati. Posebnu pažnju obratite na komunikaciju sa saradnicima i dogovore jer u drugoj polovini septembra može biti češćih nesporazuma, nerazumevanja ili zatezanja u pregovorima. Rakovi koji se bave privatnim biznisom – povoljan finansijski period je pred vama. Generalno – više troškova vezanih za dom i porodicu.

Zdravlje

Dobar mesec za fizičku aktivaciju, vreme je da se pokrećete, prijaće vam. Moguće su povremene respiratorne tegobe ili problemi sa varenjem.

Lav

Ljubav

Ljubav vam baš i neće biti prioritetna stavka tokom septembra. Gledaj ono od čega se živi – to je vaš moto tokom ovog meseca i evidentno je da ćete se najviše baviti poslovnim i finansijskim segmentom, a veliki deo vaših misli i briga odnosiće i situacije koje se vezuju za porodicu i njene članove. Naravno da to ne znači da nećete svaki trenutak slobodnog vremena gledati da provedete u nekim opuštenim aktivnostima sa voljenom osobom. Kod pojedinih Lavova postoji mogućnost da vam neko šeta po mislima i uzburkava vam osećanja. Po pitanju bilo kakvih tajni budite oprezni da vas glava ne bi zabolela uskoro. Slobodni Lavovi – čak i ako vi niste u fazonu za zabavu, vaši prijatelji vam neće dozvoljavati da se zavučete u kuću. Obratite pažnju na drugu dekadu meseca – biće interesantna!

Posao

Brige oko finansijskog opterećenja i pojačanih troškova (najpre onih koji se vezuju za dom i za članove porodice) povremeno će vam donositi opterećenje ali ćete iz svakog finansijskog „stiskavca“ umeti da se izmigoljite, pogotovo što neke od vas tokom druge dekade meseca očekuje vanredan, prilično dobar finansijski priliv. Što se posla i obaveza tiče – standardno dobro, standardno zahtevno. Ništa što već niste iskusili i ništa u čemu ne možete da se snađete. Povoljan ugovor, vrlo moguće vezan za inostranstvo.

Zdravlje

Niste na svom vrhuncu, ali niste ni loše. Zdravstvene tegobe su manjeg obima, sitnije i mogu se vezivati za način ishrane. Koristite svaki trenutak za opuštanje, to vam je baš potrebno.

Devica

Ljubav

Mlad Mesec je početkom septembra u vašem polju ličnosti, a krajem druge dekade u polju partnerstava je pun Mesec i pomračenje, što ukazuje da će baš ovaj mesec pokrenuti mnoge važne odluke u vašim partnerstvima. Naravno, od trenutnog stanja u vašem partnerstvu zavisiće i kog tipa će te odluke biti, pa kao što ćemo imati one parove koji će dići odnos na viši nivo – kroz početak zajedničkog života ili odluku o veridbi, braku – isto tako ćemo imati i one parove kod kojih će te odluke ići u pravcu odvajanja, bilo konkretnog, bilo kroz dodatno emotivno I bilo koje drugo distanciranje. Generalno gledano ovo je mesec u kojem je jako važno da imate puno razumevanja i strpljenja jedno za drugo. Slobodne Device -vrlo korektan ljubavni period, naročito u drugom delu meseca. Nova poznanstva, novi ljubavni počeci.

Posao

Ovo je dobar period za isticanje, za aktiviranje ambicija, za neki vid poslovnog proboja. Naravno, ne očekujte da će bilo šta od ovoga da se dogodi samo od sebe, potrebno je da budete maksimalno odgovorni, posvećeni i probojni u poslovnoj svakodnevici. Ukoliko vas posao ili radno mesto više ne ispunjava sada je moguće napraviti presek i potražiti nešto što vam više odgovara. U drugom delu meseca itekako je moguće napredovanje, jače finansijske beneficije i promene koje vam prijaju.

Zdravlje

Nervoza će biti nešto pojačana, a mogući su i problemi sa stomakom, kao i sitnije zdravstvene tegobe. Budite što ćešće u prirodi, pronađite način da se opustite.

Vaga

Ljubav

Sa Venerom, planetom ljubavi i uživanja u vašem znaku – ne samo da će vaš društveni život biti intenziviran, već ćete vrlo snažno privlačiti poglede i zainteresovanost udvarača. Pokret, zabava, izlasci, pa čak i putovanja obeležiće veći deo septembra, a kroz sve to će se provlačiti jake mogućnosti za flert…ali i više od toga. Pogotovo je u ovom smislu intenzivna druga dekada meseca u kojoj, ako se samo malo kockice poklope možemo očekivati početak jedne baš lepe i uzbudljive ljubavne priče. Što se tiče zauzetih – ne brinite i vi ćete privlačiti pažnju, samo što nisam sigurna da će to baš nešto naročito prijati vašem partneru. Nemojte baš mnogo flertovati, jer sada su mogući i ulasci u tajne veze a i vaša voljena osoba će biti posebno emotivno osetljiva, što je preduslov za tenziju u odnosu.

Posao

Poslovni segment će vam istovremeno donositi mnogo radosti i uspeha, ali i mnogo nervoze i veliku okupiranost obavezama. Posebno intenzivan period i u jednom i u drugom smislu je tokom druge dekade meseca. Ukoliko sarađujete sa inostranstvom – jako je dobar period da se ove saradnje poboljšaju ili da se pokrenu novi projekti koji će finansijski biti dosta uspešni. Ne mogu da kažem da je septembar lagan, ali ipak može biti jako plodonosan i uspešan po vas.

Zdravlje

Druga polovina meseca može doneti sitnije zdravstvene tegobe. Pošto ćete se dosta mentalno i fizički trošiti trudite se da se odmarate i opuštate što više.

Škorpija

Ljubav

Dosta, dosta solidan ljubavni period za vas. U septembru se mnogo toga može pokrenuti na bolje u vašim emotivnim relacijama. Komunikacija se popravlja, lakše je usaglasiti se i sprovesti dogovoreno, emocije se intenziviraju, strasti su dosta jake, a sada se mogu ostvariti i neki planovi koje niste uspeli da realizujete tokom prethodnih dva meseca. Jedino što je prikazano kao nestabilno je mogućnost iskušenja tokom druge dekade septembra – neko može zagolicati vašu maštu, ali bi bilo dobro ovo „propustiti“ jer već tokom oktobra možete imati probleme zbog toga. Slobodne Škorpije – u periodu ste kada ste posebno društveno aktivni, ali i kada se ljubavne i strasne varnice lako pokreću. Već od polovine septembra ulazite u vruću ljubavnu „zonu“koja će samo postajati sve vrelija i intenzivnija.

Posao

Iza vas je period koji je bio izrazito poslovno aktivan i u kojem ste se povremeno osećali kao da ne znate gde udarate, a rezultatima ste bili polovično zadovoljni. A ispred vas je prilično dobro vreme – dobro i da se zaradi, dobro i da se napreduje, dobro za nove saradnje i poslove/projekte. Ulagaćete srce u posao i ne postoji šansa da se to ne odrazi pozitivno po vas. Sada možete pokrenuti planove koji već neko vreme stoje na čekanju, a ukoliko su vam interesi okrenuti prema inostranstvu – sada je trenutak za akciju.

Zdravlje

Možda na samom početku meseca i niste u najsjajnijoj ni psihičkoj ni fizičkoj formi, ali će se ovo jako popravljati kako septembar bude odmicao.

Strelac

Ljubav

Biće potrebno da partner i vi naučite da probleme i otežanja iz svakodnevice ostavite negde po strani i da ne dozvolite da one utiču na vaš odnos. Evidentno je da ćete oboje morati da budete posvećeni porodičnom i poslovnom segmentu i da će vam ovo angažovanje oduzimati dosta vremena i energije. Baš iz tog razloga, potrebno je da te neke vaše male oaze zadovoljstva i dobrog raspoloženja budu što češće prisutne. Jednostavno – batalite probleme i idite da uživate. Neki parovi se baš u ovom periodu mogu odlučiti za ozbiljnije korake u vezi i to najpre u drugoj polovini meseca. Slobodni Strelčevi – svako od nas ima neke situacije koje ga nerviraju ili opterećuju ali vi imate više nego dobre prijatelje koji su spremni da vas „čupaju“ kad god je to potrebno, koji vam donose osmehe na lice. Period koji je više nego povoljan za ljubav je otprilike polovinom meseca – zato, ne sedite kod kuće!

Posao

Mars, koji je mesec i po dana bio preko puta vas i koji vam je donosio izazove i povremeno napetu energiju kroz saradničke i partnerske odnose, sada odlazi, pa iako će obaveze biti više nego prisutne, ipak će biti nešto lakše izaći sa njima na kraj. Doduše, šefovi će umeti povremeno da „zatežu“, ali to vas i neće baš puno opterećivati. Vaše je da budete odgovorni i posvećeni poslu, a ukoliko u drugom delu meseca do vas stigne neka zanimljiva ponuda, savet je da je prihvatite.

Zdravlje

Bolje nego u proteklom periodu – neće više biti prisutno baš toliko stresa, nervoze i odliva energije. Umećete da pronađete način da ugodite sebi i da se opustite.

Jarac

Ljubav

Potrebno je više mudrosti i strpljenja u partnerskim odnosima. Iako ćete se voljena osoba i vi u suštini dosta dobro slagati, postojaće situacije koje mogu unositi nemir, nervozu ili u kojima ćete teže dolaziti do kompromisa, što je posebno izraženo tokom druge dekade septembra. Ne bih rekla da će to biti neki veliki problemi ili teške teme, već će pre biti sitnice na kojima možete da se sapletete, pogotovo ako ne budete spremni da čujete jedno drugo na pravi način i prilagodite se. Za pojedine parove važi – ukoliko razmišljate o ozbiljnijem koraku u vezi, sada jeste vreme za to. Neka je sa srećom! Slobodni Jarčevi – neke osobe koje se motaju oko vas će vam biti zanimljive, ali ne toliko da biste razmišljali o ulasku u vezu. Zabava i dobar provod da, ali ozbiljnije ljubavne teme ipak će ostati za oktobar.

Posao

Iako dosta zahtevan (obaveze će vam stvarno oduzimati dosta vremena i energije), mora se priznati da će septembar biti prilično uspešan za vas. Itekako su moguća unapređenja, promene radnog mesta ili firme, kao i finansijske beneficije – sve naglašeno od ulaska u drugu dekadu meseca pa na dalje. Neki od vas će u tom periodu dočekati nešto što dugo čekaju – poslove, projekte, saradnje. Nešto više pažnje obratite na komunikaciju sa saradnicima, jer ona može biti izazovna tokom druge dekade septembra.

Zdravlje

Moguće su respiratorne infekcije, ali postoji potencijal i za povrede ekstremiteta. Takođe, budite nešto oprezniji u saobraćaju.

Vodolija

Ljubav

Ovaj septembar će obeležiti mnogobrojne prilike za uživanje „na svim nivoima“. Jupiter u vašem polju zabave, uživanja, zaljubljivanja, provoda i Venera iz znaka Vage u odličnom su aspektu na vaš znak tokom skoro celog meseca i na vama je kako ćete ovu divnu i jaku energiju rasporediti. Da li ćete je koristiti samo za more zabave, za pojačanu društvenost i uživanje sa onima koji su vam bliski, ili ćete pak želeti da flertujete, upoznajete se sa novim osobama, zaljubljujete – to je već na vama. A meni nekako izgleda da ćete vi sve to lepo umeti da iskombinujete i napravite sebi jedan mesec za pamćenje. Što se tiče zauzetih – iako će svakodnevica umeti da vas smori i uspori i unervozi, ipak je ovo dosta povoljan emotivni period i ne sumnjam da ćete sa voljenom osobom umeti i znati da uživate.

Posao

A što se posla i obaveza tiče, njih čak i ako želite, nećete uspevati da izbegnete. Finansije su vam ujedno i najjača ali i najslabija tačka tokom septembra. Najjača zato što ćete umeti i moći lepo da zaradite, najslabija zato što će vas troškovi „terati“ da konstantno maksimalno ulažete sebe u posao da biste profitirali (troškove i izdatke ne možete da izbegnete). Odličan je mesec za dodatni ili dopunski posao, kao i za sve one koji sarađuju ili se tek spremaju na saradnju sa inostranstvom.

Zdravlje

Dosta je osetljiv stomačni deo, pogotovo tokom druge dekade meseca.

Ribe

Ljubav

Početkom septembra imamo mlad Mesec u partnerskom polju, a negde pred kraj druge dekade pun Mesec i pomračenje u vašem polju ličnosti. Vaši partnerski odnosi ulaze u novu fazu a od vas dvoje će zavisiti da li će ta faza biti bolja ili lošija od dosadašnje. Oni parovi koji su se znatno udaljili u proteklih godinu ili godinu i po dana – na ivici su da naprave presek i odvoje se. No, isto tako, pred nekim parovima su ozbiljne odluke – i one vezane za planiranje potomstva, ali i one vezane za zajednički život, brak. Sada je sve moguće – i znatno unaprediti odnos, ali i odustati od njega. Dobro razmislite i ne donosite brzinske odluke. Slobodne Ribe – pred vama je intenzivan emotivni mesec u kojem se mogu pokrenuti ljubavne priče koje itekako mogu biti ozbiljne i trajne, pogotovo u drugom delu septembra.

Posao

Početak septembra donosi dosta nervoze i promenljivu situaciju na poslu – prisutna je žurba, promene se dešavaju na dnevnoj bazi, a komunikacija sa kolegama i saradnicima će biti prilično izazovna. Neke od vas ovo može pogurati ka razmišljanju o promeni posla, što je skroz ok ukoliko tome pristupite oprezno, pažljivo i proračunato. Neki od vas u drugom delu meseca mogu dobiti ponudu ili poslovni predlog kojem su se dugo nadali i ovu situaciju treba iskoristiti. Novcem ćete biti dosta zadovoljni.

Zdravlje

Zdravstvena situacija suštinski nije loša, ali mogu se javljati manje tegobe koje su povezane sa respiratornim traktom i stomakom. Početkom meseca budite oprezniji u saobraćaju.

Horoskop priredila astrolog Olga Savić , venerasapapilotnom.com