Slavimo Svetog proroka Samuila, ovo je njegova beseda

Sveti prorok Samuilo prema crkvenom kalendaru obeležava se 2. septembra.

Sveti prorok Samuilo bio je 15. i poslednji sudija izrailjski. Živeo je 1.100 godina pre Hrista, a rođen je u mestu Ramatu, gde se kasnije rodio i blagoobrazni Josif.

Kaže se da je nerotkinja Ana isplakala Samuila od Boga i posvetila ga njemu kada je napunio 3 godine.

Ovo je njegova beseda:

“O, kako je promenljivo srce čovečje! No od svih promena njegovih jedna je sramnija od najsramnijih, a to je: kada verni postane neverni. I od svih promena njegovih jedna je slavnija od najslavnijih, a to je: kada se neverni obrati i postane verni. Pokaj se pre nego što smrt zatvori vrata tvoga života i otvori vrata Suda. Pokaj se pre smrti, a pošto ne znaš čas smrti, pokaj se danas i sad, i prestani ponavljati greh svoj”.