PIKSI ISKRENO O SVEMU Evo šta je selektor Srbije rekao o bojkotu reprezentacije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se medijima uoči početka Lige nacija i utakmice sa Španijom petog septembra na Marakani.

Selektor Srbije: Ne plašim se debakla protiv Španije

– Na meni je da pripremim ekipu kako treba. Naša sudbina je da krećemo od najtežih, bio je Brazil, Engleska, pa sad je Španije… Zanima me šta će biti četvrto… nečemo se predati, to je motiv više d ase pokažeš protiv najboljih. da li smo desetkovani – to je veliki znak pitanja. Ovi momci koji su ovde treba da iskjoriste. Ako se pokažu, neće ih tenk izbaciti iz tima – zaključio je Piksi.

Vlahović šesti put otkazao Piksiju

– Moraćete njega da pitate. Doživljavam odluke igrača kao i svakog drugog. Ne pravim neke razlike. Ali nisam uzbuđen previše, verujte mi. Ako imate neke sumnje ili bilo kakve informacije, ja bih voleo da znam to zaista. Ja odgovaram za svoje postupke, poteze koje vučem. Moje je da ga stavim ili ne stavim. Moja je odluka da bude na spisku. Kada ga ne bih pozvao, onda biste mogli da me pitate zašto on nije na spisku. Ne ulazim u tu vrstu spekulacija, ako ima nešto, bio bih zahvalan da mi kažete. Govorim za igrače koji su na spisku, a koji ne dolaze – Sergej, Mitrović i Vlahović. Imamo povređene, ali oni dolaze. Ne treba praviti tu neku aferu. Moje je da pozovem, tvoje da ne prihvatiš. Ne pada mi na pamet da ulazim u priču koji su to porodični razlozi, da li će neko u to da veruje ili ne, njegova stvar. Moja je dužnost da javnost obavestim o onome što smo pričali. Ne mogu da govorim nešto ili da izmišljam. Sve drugo možete lepo njih da pitate, da vam objasne.

Darko Lazović neće više da igra za Srbiju

– Stalno neke povrede, povredice… Stalno je morao da bude zamenjen, nisam hteo da rizikujem pred Euro, kao što sam odlučio za Radonjića, tako sam se odlučio za Birmančevića. Ništa lično naravno, ali to je to. Čuli smo se pre 15 dana, pitao sam ga da li postoji motiv, da li hoće da se posveti klupskoj karijeri. Rekao mi je da će za dve godine imati 34-35, ne vidi sebe na Svetskom prvenstvu. Poštujem to mišljenje. Razgovarao sam sa mnogima.

O Dušanu Tadiću?

– Odmah po njegovoj izajvi, dao sam svoju izjavu. Ona stoji. ne bih da se ponavljam. O bivšima sve najbolje, da li bih ga zvao, to je hioptetičko pitanje. Poštujem odluku“, rekao je Piski.-

Ko će biti novi kapiten i lider?

– Što se tiče kapitena, imam ideju, ali videćete ko će biti. Moram da pričam sa igračima da li su spremni za ulogu kapitena. Nositi traku oko ruke nosi odgovornost. Važno je kako tim igra, a ko je kapiten, to je nekome važno, ali meni nije. I kada sam bio kapiten isto sam igrao kao i kada nisam, ponašao se prema zahtevima utakmice koja je tu ispred. Sigurno je da imamo igrače koji nisu tu, da li će biti videćemo u budućem periodu. Moramo da budemo fokusirani na grupu koja je ovde. Oni zaslužuju da im se da podrška, ja sam zahvalan njima što su se odazvali. Oni su ispod svetla i ja to tako gledam. Ne treba trošiti reči o njima.

O Ligi nacija

– Nisu utakmice prijateljskog karaktera, važno je šta uradimo. Imaćemo šest jakih provera, mi smo se izborili da Srbiju dovedemo u A diviziju, mesto nam je među najboljima, to ne treba niko da zaboravi. Opstati u toj Ligi A je jedan od ciljeva i formiranje tima i šansi… Treba da vidimo da li igrači mogu da se izbore sa pritiskom, te da se stvori kostur tima koji će krenuti u borbu za Svetsko prvenstvo u martu. Došlo je do dosta promena u odnosu na pre dva meseca. I sami vidite koliko igrača na spisku ima, tu je sada i Nedeljković, Belić, Simić, Aleksić, Ivanović, golman Jovanović… On je bio ranije, ali prvi put ga ja zovem da bude, mislim da zaslužuje da bude tu svojim igrama i odbranama. Pokušaćemo da, vezano za sistem, da li ćemo igrati sa četvoricom i trojicom, da pronađemo dobar balans. Kuda ćete veći motiv nego da igrate protiv najbolje ekipe u Evorpi, Španije. Mi smo u kremu fudbala, a sada treba da pokažemo da nam je tu mesto. Treba da ostanemo u toj Ligi nacija i da se ekipa pripremi najbolje za ono što je čeka, a to je da odemo na treće vezano takmičenje. Ne zavisi sve od mene, nego i od igrača i od šanse koja će im se pružiti. To je pogled na ovo što nas očekuje“, dodao je Piksi.

„Ako pronađete bezgrešnog trenera, dovedite ga“

– Šta god da se desilo, to je isključivo moja odgovornost. Javno neću nikoga kritikovati. To je interna stvar. To je za nas, to nije za javnost. Ja sam uvek bio pozitivan, nikada nisam kritikovao igrače, a bilo je igara koje su bile sve samo ne igra. Tu sam potpuno realan. Svi grešimo. Ako nađete bezgrešnog trenera, zovite ga odmah, ja ću da se sklonim. Nisam došao ovde da bih bio negativan.

O greškama na Evropskom prvenstvu

– Generalno nema bezgrešnih ljudi. Ne znam da li su te greške moje, igrača, sudije, greške se dešavaju. Ne kažem da su to bile kardinalne greške, ali možda sam negde grešio. Na kraju krajeva, ja sam birao igrače. Ja sam ih birao. Mislim da bolje nismo imali. Da li je neko od igrača mogao da imao bolji učinak, da, mogli su. I nisam zadovoljan. Ali neki drugi jesu dali i vrlo sam zadovoljan. Da li sam pogrešio što sam protiv Slovenije krenuo sa Vlahovićem, Mitrovićem i Tadićem, možda je greška, ja sam mislio da nije.“

Jović za nove glavobolje Srbije i Piksija

– Luka Jović opsetio oštar bol u predelu gornjeg dela leđa pre četiir dana. Očekujem da će bti spreman Terzić ima povredu pre 10 dana, ali krenuo je da trenira, doći će, ima veliku želju da dođe, pa ćemo videti kako se oseća. Veljković ima upalu desne Ahilove tetive, to sam znao prošle nedelje. Videćemo i za njega. I što se tiče Maksimovića, bol u desnoj pubičnoj regiji, malo se pogoršalo na treningu, pa je prekinuo. Ali i on dolazi danas. Nećemo ništa silovati.

Liga nacija pripreme za kvalifikacije za SP

– Takmičarske su utakmice, nisu ovo mečevi prijateljskog karaktera. Dolaze nam u jednom dobrom momentu, jer ćemo imati šest zaista jakih izazova. Za to smo se borili. Mesto nam je među 16 najboljih i to ne treba da zaboravimo. Jedan od ciljeva je formiranje jednog tima, davanje šansi nekim igračima, da vidimo da li mogu da iznesu taj terete, da se nosi sa pritiskom igranja za svoju zemlju. Da se stvori jezgro tima koji bi trebalo da se bori za Svetsko prvenstvo. Zato je došlo do mnogih promena. Tu su sada Nedeljković, Simić, Aleksić, Belić… Pa da vidimo i za sistem, da li nastavljamo sa trojicom pozadi ili idemo na formaciju sa četvopricom.

Piksi: Nije bilo tuče na Evropskom prvenstvu, ni ti sam ja alkoholičar

– Desio se verbalni konflikt, koji je preuveličan zbog toga što nismo imali rezultat. Dobro je da se završilo na toma. Nikakvog fizičkog kontakta nije bilo Vanje Milinković Savića i navijača. Ružno je da se čuje tako nešto. A moguće je, može neko da vas izvređa kad izađete na ulicu. Igrači moraju da vode računa o tome jer nose neku odgovornost kad predstavljaju svoju zemlju. I ja nosim to, iako pokušavaju da me naprave alkoholičarem. Uz svo nezadovoljstvo to ne mogu da razumem. Nisam pristalica alkohola, niti ga konzumiram. Ne bi trebalo da mi se kače neke karakteristike sa kojima nemam nikakve veze. Eto, kažem da nije bilo nikakve tuče, niti nečega što je bilo toliko ružno“, dodao je Piksi.

O bojkotu reprezentacije?

– Ono što imam da kažem za javnost je ono što sam već rekao. Ja sam obavio mnogo ranije razgovore sa njima i ne samo sa njima. Da pomenemo Vanju Milinkovića Savića, pošto su neki protumačili da je to šok što nema Vanje. Ja sam dan pred objavljivanje spiska sa njim, on mi je rekao da je imao problem sa kukom, kad je već pao. On je rekao da će braniti, ali mislim da je dobar tajming da ovu reprezentativnu pauzu iskoristim da se oporavim. Rekao sam: OK, prihvatam i to je to. Dobili smo izveštaj lekara. U kontaktu smo sa klupskim lekarima. Kako sa Al Hilalom ili Torinom, dobijamo izveštaje. Što se tiče Mitrovića, isti smo razgovarali, požalio se na bol u zadnjoj loži, to je bil 24. avgust ili tako nešto. Sergej mi je rekao da prima injekcije zbog spazma u donjem delu leđa. Dobili smo i dokumentaciju iz Al Hilala. Ja moram da verujem igračima. Što se tiče Vlahovića tiče, porodični problemi su u pitanju, niti ulazim, niti ću ikada ulaziti u privatne stvari igrača. Ako imate drugu informacije onda bih vam bio zahvalan da ih podelite sa nama. Normalno je da će biti spekulacija. Sa pravom. Kako igraju za klub onda? Ali to morate njih da pitate“.

O Filipu Kostiću i Nemanji Radonjiću?

– Ne mogu da stavim Kostić kada nema klub, u stvari ga ima, ali kao da ga nema. Ne mogu da zovem Radonjića kada trenira individualno. Zamislite kakva bi to bila neozbiljnost. Vi bi me sa pravom pitali zašto, ja ne bih imao objašnjenje – kaže Piksi.

Kako dalje bez podrške javnosti i pojedinih igrača?

– Trenerski posao nije bio lak.Nije mi bilo lako ni 2021, ali ja se ne bojim izazova. verujem da igrači mogfu da iznesu taj teret. Bio bi veliki problem da ste zadovoljin onim što ste videli u Nemačkoj. Na meni da povratimo poverenje, a to ćemo uraditi tako što budemo pobeđivali. Neće biti lako. NIkada nisma rekao da je neko otpisan. Niko nije precirtan, svima su vrata otvorena“, rekao je Piksi.

„Biram da budem vređan, nego da ja vređam“

– Posle Evropskog prvenstva sam proveo 10 dana u Beogradu, da napravim izveštaj. Kao što ste vi rekli ’samo’ na osam strana. Ali to je bila samo najkraća verzija. Ali u arhivi postoji elaborat na preko 50 strana. Ne treba ljudi da čitaju ’Rat i mir’. Čisto oko pojašnjenje zašto je na tih osam strana. Da je na 88 ništa ne bi vredelo. Biram da budem vređan, nego da ja vređam. Gledajući sve što se dešavalo na tim utakmicama nije to bilo tako crno. Jer to je krem fudbala, a Srbija je tu došla posle 24 godina. Sa te strane sam zadovoljan. Ali mnogo mi je krivo što nismo ispunili cilj. Krivo mi je zbog onih 0:1 protiv Engleske. Krivo mi je zbog 30.000 ljudi u Minhenu.Nekada kada se nasmejem, a neko to protumači kao neozbiljnost, ja se nekada nasmejem zbog muke, jer mi je teško. Ali ko mene pita za to. Opet biram da budem vređan, nego da vređam. Ne bi trebalo ljudi da me prave nečim što nisam. Ali to je stvar vaspitanja, frustracije nečije. Ja sam isti kakav sam bio i pre godinu dana i neću se menjati.

Piksi: Ja sam birao te igrače, malo je nedostajalo za prolaz dalje

– Svi ovi uspesi za tri godine, najveće zasluge pripadaju igračima, to je uvek tako. Ali ne bi oni bili tu da ih ja nisam stavljao na spisak. Prema tome, bio sam u pravu kada sam ih zvao. Rezultat za ove tri godine je po meni bio jako dobar rezultat. Igrače kao igrače ne treba dirati, sve možete sa mnom da pričate. Voleo bih da se ne zaboravi da sam preuzeto ekipu u delikatnom trenutku. Pomalo sam razočaran zbog tog malog koraka, što nismo uspeli da prođemo grupu. Napravili smo analizu i mislim da je ona vrlo realna. Svi moramo da imamo dozu realnosti u sebi. Ne može da se predstavi kao debakl 0:0 protiv Danske. Falio nam je taj gol, bili smo jako blizu. Da ne pominjem gol Jovića poništen zbog VAR-a, da ne pominjem povlačenje za dres Mitrovića, otvoren šut Sergeja…“, rekao je selektor.

Neuspeh na Evropskom prvenstvu

– Osećam obavezu da se osvrnem na EP, mi smo ozbiljni ljudi napravili smo analaizu šta je sve prourekovalo rezultatski neupeh. Cilje bila druga runda, ali nismo uspeli, Niakd anima kritikova igrače, već motivisao i uvek će tako biti. Nismo bili na svom nivou za takvo takmičenje. Sam plasman je bio veliku uspeh za naš fudbal. Odgovornost preuzimam, ja sam najodgovorniji – rekao je Piksi.

Ovo je spisak igrača na koje računa selektor Dragan Stojković Piksi.

Golmani – Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Aleksandar Jovanović, Marko Ilić

Odbrana – Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Srđan Babić, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Jan Karlo Simić, Kosta Nedeljković, Aleksa Terzić

Vezni red – Saša Lukić, Ivan Ilić, Nemanja Maksimović, Kristijan Belić, Marko Grujić, Lazar Samardžić, Milan Aleksić

Napad – Andrija Živković, Veljko Virmančević, Stefan Mitrović, Luka Jović, Petar Ratkov, Mihailo Ivanović

(Pančevac/Novosti)

