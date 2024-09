U Starčevu DRIM TIM: Petrović i Borac idealan spoj!

Igra se u Starčevu već šest sezona Vojvođanska liga Istok, ali se po uvodnim kolima u aktuelnom prventvu može videti da je Borac ove godine već sada istakao kandidaturu za najviši plasman.

Ekipu je od leta preuzeo Slobodan Petrović (42), trener koji je u uvodna tri kola sa igračima zabeležio maksimalan učinak. Trenutno Borac deli prvo mesto na tabeli sa Crvenom zvezdom iz Ruskog sela, ali vredi napomenuti da je tim iz Starčeva postigao deset golova, dok nije primio nijedan.

Odlični rezultati od starta nove sezone bili su povod za kraći razgovor sa Petrovićem, koji nije krio zadovoljstvo povodom dosadašnjih partija. Priču smo započeli analizom meča iz proteklog vikenda:

– Imali smo dobar ulazak u utakmicu i na vreme postigli golove, prvi vec u drugom minutu što nam je olakšalo put ka pobedi. Do kraja poluvremena smo imali još tri stopostotne prilike, ali ih nismo realizovali na pravi način. Pred kraj poluvremena poništen nam je pogodak zbog ofsajda. To je dalo Begeju šansu da u drugom poluvremenu pokuša da se vrati u utakmicu, a nas su poremetile dve povrede. Čestitao bih ekipi Begeja na fer i korektnoj igri i želim im puno sreće u nastavku prvenstva.

Na maksimalnih devet bodova se nalazi Borac trenutno, da li ste očekivali ovakvu situaciju?

– Niko nije očekivao takav rasplet situacije jer je letos rekonstruisan tim i dovedeno je 14 novih igrača. Obično je potrebno dosta vremena da se potpuno nova ekipa uigra, još ako se tome doda podatak da je od 14 novajlija u klubu jedan jedini igrač dosao iz višeg ranga, a to je Trajković, stoper. Da je jedino Omega igrao ovaj isti rang, a da su svi ostali igrači došli iz nižih rangova onda sigurno da ne postoji niko ko je očekivao ovakav rasplet. Naravno da sam ja verovao u svoje igrače a dodatnu nadu mi je davala činjenica da smo na treninzima radili jako dobro.

Pripremni period je odrađen po rečima svih igrača, ali i članova kluba, jako kvalitetno.

– Trenirali smo naporno, ni ogromne vrućine nam nisu smetale da maksimalno dobro odradimo pripremni period. Imali smo 35 treninga do prvog kola, što je podatak koji je do letos bio nezamisliv u Borcu, a na treninzima smo konstantno imali 20- tak igrača što je bio primarni cilj uprave i predsednika Matijaševića. Mi smo već u pripremnim utakmicama delovali uigrano i na šest odigranih mečeva uspeli da zabeležimo isto toliko pobeda, iako rezultat nije bio u prvom planu, ali je uvek lepo pobeđivati.

Za kontrolne mečeve su izabrani i klubovi iz jačih rangova takmičenja.

– Savladane su i srpskoligaške ekipe poput Hajduka iz Divoša, koji trenutno zauzima drugo mesto u Srpskoj ligi Vojvodina i ima prvoligašku ekipu, kao i ekipe iz zonskog ranga poput Umke. Još tada sam bio zadovoljan svojim timom i u kom pravcu se odvija situacija. U prvom kolu smo zablistali ubedljivim rezultatom 6:0, nastavio se niz pobeda. Raduje podatak da smo u prva tri kola postigli deset pogodaka jer sam ja zagovornik igre na gol više, ali je i lepo saznanje da smo iz takvog pristupa uspeli da ne primimo nijedan pogodak.

Hemija među igračima, ali i u samom klubu je jako bitna, a deluje da je to kod Vas na visokom nivou?

– U ekipi vlada odlična atmosfera, na treninge dolaze sa osmehom i spremni da rade što meni kao treneru i mojim saradnicima olakšava posao da se sve naše zamisli sprovedu u delo. Ne obaziremo se na to što trenutno zauzimamo prvo mesto, idemo polako od utakmice do utakmice. Plan kluba koji je pred mene postavljen je da se ove sezone napravi kostur ekipe za narednu sezonu u kojoj bi kada klub puni sto godina pokušali da igramo značajniju ulogu u borbi za Srpsku ligu, da se u Starčevu, Pančevu i okolini prica o sistemu koji je napravljen. Ponosan sam na to sto smo za kratko vreme uspeli da napravimo mnogo pozitivnih stvari za klub i očekujemo samo da napredujemo još više.

Za vikend Vas očekuje duel u Idvoru, koji će biti specifičan za Vas, jer ste tamo radili pre nekoliko sezona.

– Dobro je poznato koliko je teško igrati u Idvoru, specifičan teren, Polet teško gubi utakmice kao domaćin. Imaju odličnu ekipu koja je spoj mladosti i iskustva. Predvodnici ekipe su kapiten Skokna, Kovačevic i Stošić koji su sarađivali sa mnom dugi niz godina i odlično poznajem njihove kvalitete. Skokni sam bio trener još od njegovih samih početaka karijere i važio je za velikog talenta, što je opravdao nastupima u superligaškom društvu. Mojim igračima će biti zahtevno da ga zaustave jer je reč o odličnom tehničaru koji odlično vidi i prepoznaje igru i sigurno važi za jednog od najboljih igrača u ovoj ligi. Stošić je stub odbrane, veliki motivator, fajter, borac i pravi vođa na terenu, koji pokreće saigrače da često pružaju igre iznad svog maksimuma. Kovačević je jedan od najboljih strelaca lige i jako je teško sačuvati ga. Svaki trener voli da ima takve igrače u ekipi. Pored njih ima tu još nekoliko dobrih igrača. Očekuje nas zanimljiva i teška utakmica, ali kao i uvek verujem da ćemo uspeti da ostvarimo pozitivan rezultat. Upisao sam se zlatnim slovima u istoriju rodnog mesta Mihajla Pupina. Ostvarili smo zajedno najveće uspehe u istoriji kluba. Biće mi drago da se vratim na mesto uspeha i da vidim ljude sa kojima sam sarađivao. Sa svim ljudima u klubu kao i navijačima sam imao poseban odnos tako da će sigurno biti puno lepih sećanja kada se budemo sreli u nedelju.

Napomenuo je Petrović da je plan kluba da sledeće sezone igra „bitnu ulogu“ u ligi, ali mi slobodno možemo reći da je možda taj plan „poranio“, Borac ove sezone igra odlično, i spreman je za velika dela!

