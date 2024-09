Od Željka Vasića do „Van Gogaˮ na DANIMA VAJFERTA

I degustacije, i koncerti, i predavanja, i radionice, i besplatna vožnja katamaranom – sve u slavu tradicije pivarstva – od večeras pa sve do nedelje u Pančevu

U slavu svoje najstarije pivare na Balkanu, Pančevo do nedelje postaje centar pivarstva, boemije i dobrog raspoloženja. Biće pune ulice centra grada, od danas popodne pa sve do nedelje uveče, obećava program Turističke organizacije Pančevo, posvećen pre svega tradiciji pivarstva, uz to i pratećih ukusnih zalogaja i dobrog raspoloženja po kafanama i restoranima, kao zanatstvu i veštinama oličenim u rukotvorinama i domaćim specijalitetima.

U muzičkom programu predstaviće nam se i oni najmlađi i naši najstariji sugrađani, i mažoretkinje, i kultuno-umetnička društva, i narodnjaci i pop pevači i rokeri. Kvalitet je bio ulaznica, pa očekujemo i Miloša Radovanovića, Nemanju Nikolića, Željka Vasića i „Van Gogˮ.

Simbolično prvo veče organizatori su nazvali „boemskoˮ. Manifestacija se otvara u 20.30 na Trgu Đorđa Vajferta, ali program počinje već u 18.00 sati i sa bine, dok će u Ulici Nikole Tesle za tezgama posetioce već čekati rukotvorine, kraft piva, delikatni zalogaji…

Svako će sigurno naći po nešto za sebe i u programu koji slavi i bogatu istoriju Pančeva i dobre emocije:

Petak, 6. septembar

18.00 – Početak manifestacije

18.00–2.00 – Promocija starih zanata (Trgu slobode)

18.00–2.00 – Promocija kraft pivara (Ulica Nikole Tesle)

18.00–2.00 – Promocija gastronomskih specijaliteta (Ulica Nikole Đurkovića)

16.00–17.00 i 18.00–19.00 – Besplatna vožnja gradskim katamaranom „Panuka” (besplatne karte se preuzimaju u Turističkoj organizaciji Pančeva u Ulici vojvode Petra Bojovića – bivša „Snežanaˮ)

18.00–19.00 – Hor „Zlatna jesen”

18.00–18.45 – KUD „Čigra” (Trg slobode)

19.00–19.15 – Nastup vokalne solistkinje Anđele Kovačević

19.30–20-15 – Tamburaški orkestar „Vojvođanski san”

20.30–20.45 – Svečano otvaranje manifestacije

21.00–22.30 – Koncert Miloša Radovanović (Trg Đorđa Vajferta)

22.30–00.00 – Koncert Nemanje Nikolića (Trg Đorđa Vajferta)

Subota, 7. septembar

18.00–2.00 – Promocija starih zanata (Trg Slobode)

18.00–2.00 – Promocija kraft pivara (Ulica Nikole Tesle)

18.00–2.00 – Promocija gastronomskih specijaliteta (Ulica Nikole Đurkovića)

16.00–17.00 i 18.00–19.00 – Besplatna vožnja gradskim katamaranom „Panuka” (karte se preuzimaju u Turističkoj organizaciji Pančeva u Ulici vojvode Petra Bojovića – bivša „Snežanaˮ)

18.00–19.00 – Dečiji hor „Vokal kids”, dirigentkinja Jelena Cvetić (Trg Đorđa Vajferta)

18.00–20.00 – „Crne rode”, prikaz izviđačkih sposobnosti (Trg slobode)

18.00–20.00 – Predavanje „Život i delo Đorđa Vajferta”, predavači: Daniela Poljak, doktorandkinja etnologije i antropologije, Dunja Kostić, učenica Gimnazije „Uroš Predić” i polaznica Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin”, Petar Dimić, master istoričar (Gradska biblioteka Pančevo)

19.00–19.30 – Mažoretkinje i Hip-hop studio „Lana“ (Trg Đorđa Vajferta)

19-30–20.15 – Acapella grupa „Famos” (Trg Đorđa Vajferta)

20.30–22.00 – Koncert benda „Fis dur“

22.00–00.00 – Koncert Željka Vasića

Nedelja, 8. septembar

18.00–1.00 – Promocija starih zanata (Trg slobode)

18.00–1.00 – Promocija kraft pivara (Ulica Nikole Tesle)

18.00–1.00 – Promocija gastronomskih specijaliteta (Ulica Nikole Đurkovića)

16.00–17.00 i 18.00–19.00 – Besplatna vožnja gradskim katamaranom „Panuka” (karte se preuzimaju u Turističkoj organizaciji Pančeva u Ulici vojvode Petra Bojovića – bivša „Snežanaˮ)

17.00–18.00 – Obilazak Vajfertove rute uz turističkog vodiča za zainteresovane građane. Mesto sastanka: Turistička organizacija grada Pančeva (Ulica vojvode Petra Bojovića 2)

18.00–20.00 – „Papir, boje, makaze”, kreativna radionica za decu o motivima Pančeva; pomoćnici: „Patrolne šape” (Trg slobode)

18.00–19.00 – Hor „Prepodobni Roman Slatkopojac” (pri Preobraženskom hramu), dirigentkinja: Jelena Miljević (Trg Đorđa Vajferta)

18.30–20.00 – Koncert benda „Jutarnji program”

20.00–22.00 – Koncert benda „Need”

22.00–1.00 – Koncert benda „Van Gog”

