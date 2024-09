SINER ŠAMPION JU ES OPENA Posle doping skandala Italijan stigao do druge grend slem titule

Novak Đoković će 2024. godinu završiti bez ijednog osvojenog grend slem turnira, ali uz istorijsku zlatnu olimpijsku medalju sa Igara u Parizu. A na poslednjem od četiri velika, za svaku sezonu standardna, teniska nadmetanja – trijumfovao je momak čiji je doping skandal obeležio kraj jula i početak avgusta.

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je prvi put u karijeri Ju-Es open nakon što je u finalu savladao Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 3:0 (6:3, 6:4, 7:5) za dva sata i 17 minuta.

Sineru (23) je ovo drugi grend slem pehar u karijeri, prvi je osvojio početkom godine kad je slavio na Australijan openu. A pre samo dve i po nedelje teniski svet je potresla informacija da je upravo Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput.

U aprilu je on saznao da je „uhvaćen“, potom se branio daleko od očiju javnosti, jer je čitava stvar nekim čudom bila zataškana i niko osim najužih Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu o tome nisu ništa znali, a onda je za to saznao čitav svet – i to kada je oslobođen optužbi.

Siner je komotno nastavio da se bavi tenisom i pored dva pozitivna rezultata na doping testiranjima, a u utorak 20. avgusta 2024. je oslobođen optužbi jer je odbrana uspela da nadležne ubedi da je za sve kriv fizioterapeut.

On je, navodno, nepažnjom, koristio za svoje potrebe kremu koja sadrži zabranjeni steroid, a onda tako umazanim prstima masirao Sinera koji je, navodno, baš tada „imao više otvorenih rana na telu“. I „tako je nedozvoljena supstanca ušla u organizam italijanskog tenisera“.

Iako je mnoge zapanjila tajno obavljena istraga, odsustvo suspenzije koja maltene sve ostale „u dopingu uhvaćene“ (makar i nehotičnom) odmah čeka – Italijan je izdržao tu buru koju je sam sa svojim timom izazvao i… nastavio da hara belim sportom posle kraćeg odsustva.

Velike promene na ATP listi

Siner je grend slem titulom uvećao prednost na ATP listi – sa 9.360 poena „skočio“ je na čak 11.180.

Novak Đoković je pao za dve pozicije, sa druge na četvrtu – imaće od ponedeljka 5.560 (posle gubitka 1.900 poena).

Sa četvrtog na drugo mesto popeo se Aleksander Zverev (uvećao je saldo za 40 bodova, ima ih 7.075), a treći je ostao Karlos Alkaraz iako je izgubio 670 poena (trenutno je na 6.690).

Iza Đokovića su dva momka na koje je Rusija ponosna – Danil Medvedev (5.475) i Andrej Rubljev (4.645).

Kako je proteklo finale Ju-Es opena?

U prvom setu su u ranoj fazi ona tenisera napravila po brejk, ali je zatim Italijan još dva puta oduzeo servis suparniku i tako poveo 1:0.

U drugom setu nije bilo sličnih dešavanja sve do vođstva Sinera 5:4, a onda je Italijan oduzeo servis Amerikancu i poveo 2:0.

Fric je u trećoj deonici napravio brejk i poveo 4:3, zatim servirao za set kod 5:3, ali je Italijan nanizao četiri gema i tako stigao do pobede.

Sineru je kao pobedniku Ju Es opena pripalo 3,6 miliona dolara, Fricu upola manje.

Raspored Novaka Đokovića do kraja 2024. godine

1. Nole će najpre sredinom ovog meseca, od 14. do 15. septembra, igrati u Dejvis kupu.

Rival Srbije tada će biti Grčka.

2. Zatim, 17. septembra Đokovića čeka egzibicioni nastup u Sofiji.

Rival će mu biti Grigor Dimitrov, koji je bio odličan na ovogodišnjem Ju-Es openu.

3. U oktobru slede tri teniska događaja na kojima se očekuje Noletovo učešće. Prvo je pomenuti masters u Šangaju, koji traje od 2. do 13. oktobra.

4. Trodnevna egzibicija u Rijadu, od 16. do 19. oktobra, „Šest kraljeva slema“, ne samo da će učesnicima doneti ogromne nagrade, već i ljubiteljima tenisa okršaje istinskih asova ovog sporta.

5. I, konačno…

Završni masters (koji je pod znakom pitanja za Srbina!)

Od 28. oktobra do 3. novembra Nole bi trebalo da opet igra u Parizu, treći put ove godine. Nakon Rolan Garosa, te Olimpijskih igara, tada je tamo pariski masters, na betonu.

Noletova želja jeste da zaigra i na Završnom mastersu, a tamo, u Torinu, ima mesta za osmoricu najboljih u ovoj sezoni. Nole je trenutno – deveti, dakle nije na mestu koje vodi na torinsko nadmetanje.

Podsetimo, o tome ne odlučuje ATP lista, već ATP trka, u kojoj se samo ovosezonski bodovi računaju, a na njoj, u trenutku pisanja ovog teksta, stanje je ovako:

1. Janik Siner 9.000 bodova

2. Aleksander Zverev 6.115

3. Karlos Alkaraz 6.010

4. Danil Medvedev 4.420

5. Tejlor Fric 3.890

6. Kasper Rud 3.795

7. Andrej Rubljov 3.480

8. Aleks de Minor 3.305

—

9. Novak Đoković 3.260

10. Grigor Dimitrov 2.835

(Pančevac/Novosti)

