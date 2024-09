Pravi jesenji dan, kiša i temperatura do 26 stepeni

Malo toplije vreme nego juče. Ujutru temperatura od 11, tokom dana do 26 stepeni. U Beogradu je slaba kiša moguća još ujutru, tokom dana razvedravanje. Temperatura do 24 stepena.

U sredu pretežno oblačno, mestimično sa kišom, posle podne prestanak padavina, a uveče i razvedravanje. Samo će u Bačkoj, Sremu, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

Nervoza, reumatski bolovi i glavobolja zbog vremena Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje opreznost usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Tegobe mogu imati astmatičari i srčani bolesnici. Nervoza, reumatski bolovi i glavobolja mogu biti izraženi u jačoj formi. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

Jutro sveže u četvrtak. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni.

Za kraj radne nedelje novo naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji će ponegde biti izraženiji, naročito posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 18 na severozapadu i zapadu do 24 stepena na jugoistoku Srbije.

(Pančevac/RTS)

Ujutru kiša moguća u Vojvodini, uveče u svim delovima zemlje