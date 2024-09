PROŠLE SU VISOKE TEMPARATURE Evo kolike su cene ogreva za zimu

Visoke temperature i bar četiri tropska meseca gotovo su potpuno zaustavile prodaju ogreva ali sada se vreme menja,

Žega kojoj smo bili izloženi prethodnih nekoliko meseci nije ni na kraj pameti stavljala brigu za zimu čak ni za one koji za hladne mesece moraju da nabave ogrev. Samo su oni najrevnosniji, i najiskusniji, i ove godne količine za zimu nabavili kad mu je vreme – s kraja proleća.

I iako ni meteorolozi nisu saglasni kakva nas zima čeka, pa prognoze idu od „najhladnije u poslednjih 10 godina“ do „blage sa najviše 10 dana snega“, za duge zimske noći ipak treba biti spreman.

Toplane se već spremaju, a neke su svoje mušterije već zagrejale povećanjem ili najavom povećanja cena. Zbog „rastom cena energenata i operativnih troškova“ toplane traže između 9% i 30% veće račune, u zavisnosti od grada i vrste grejanja. Beogradske elektrane su predložile povećanje od oko 9% za predstojeću grejnu sezonu, koliko je i Novosađanima poskupelo u martu, dok su u nekim gradovima poput Niša i ili Majdanpeka povećanja veća i dostigla su čak 30% u odnosu na početak 2023..

Buđenju kupac sa aktuelnim, prilično naglim, jesenjim temperaturama nadaju se i prodavci. Cene nisu menjane ove godine, neke su niže su od prošlogodišnjih a, s obzirom na malu tražnju, verovatno se neće mnogo menjati. Naravno, osim ako naglo padne temperatura i ljudi pohrle na stovarišta i pijace.

Kubni metar ogrevnog drveta (bukva, cer, grab) kreće se u oglasima i na stovarištima između 6.500 i 10.000 dinara, u zavisnosti od dela Srbije i kvaliteta drveta.

Cene se ne razlikuju bitno od prošlogodišnjih, pa nema straha od onih iz jeseni 2022. godine, kada svako ko ogrev nije nabavio u proleće papreno je platio pred zimu.

Cena peleta je znatno niža nego prošle godine, pa se tona prodaje po ceni od 32.000 do 38.000 dinara. U aprilu je prošlogodišnja zimska cena snižena za 4.000 do 6.000 a u maju dodatnih 500 do 1.000 dinara.

Kod uglja je usledilo malo poskupljenje u odnosu na prošlu godinu, pa cene idu od 8.500 do 26.000 dinara po toni, zavisno od kvaliteta koji je kupac spreman da plati. Tako je onaj najlošiji, kostolački lignit ako ga nađete 8.500 dinara, „stavaljski, orah“ 18.000, „pljevaljski, komad“ 20.000 a „resavica kocka“ i 26.000.

Prodavci drveta uglavnom u lokalu ne naplaćuju prevoz do kupca, ali u krajnju cenu „do peći“ treba uračunati i 1.000 dinara za sečenje i cepanje drva. Kod uglja je cena 200 dinara po kilometru (do 10 kilometara), ili od 850 do 1.600 dinara po zonama razvoza.

Naravno, cene se i regionalno razlikuju, već prema blizini „izvora“ ogreva ali i kupovnoj moći. Tako ako metar drva u Nišu košta 7.000 dinara, u Beogradu će oko 8.000 dinara a u Novom Sadu i 9.500 dinara, dok će cena padati kako se ide od Niša ka jugu.

(24sedam)