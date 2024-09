VIRUSI NAPUNILI ČEKAONICE U DOMOVIMA ZDRAVLJA! Doktorka otkrila koje SIMPTOME nikako ne treba ZANEMARITI!

Primarijus dr Biserka Obradović razjasnila je najvažnije informacije o prepoznavanju simptoma različitih respiratornih infekcija.

U čekaonicama domova zdravlja zabeležen je trostruki porast broja pacijenata.

Respiratorni virusi sada su se udružili sa novim sojevima korone, što dodatno komplikuje situaciju. Koji su simptomi različitih virusnih infekcija i kako ih razlikovati?

U emisiji Uranak na televiziji K1, primarijus dr Biserka Obradović razjasnila je najvažnije informacije o prepoznavanju i razlikovanju simptoma različitih respiratornih infekcija.

– Tokom celog leta suočavali smo se sa velikim brojem stomačnih i respiratornih infekcija. Jun je bio hladan i kišovit na početku meseca, nakon čega su usledile vrućine, a sličan obrazac ponovio se u avgustu i sada u septembru. Velike temperaturne razlike i kombinacija toplog i kišovitog vremena stvorili su idealne uslove za razvoj virusa, dok bakterije čekaju pad imuniteta kako bi nas napale – izjavila je doktorka.

Ona je takođe istakla problem sa alergijama:

– Ovog leta smo imali veoma jake alergije koje su iznenadile sve nas koji imamo problema sa alergijskim reakcijama. Bilo je vrlo toplo i mnoge vrste biljaka su naglo cvetale. U jednom periodu smo imali čak 20 vrsta cvetanja, dok su ljudi uglavnom alergični na 8 vrsta. Pre kiše, koncentracija polenovih zrnaca u vazduhu bila je preko 500, dok je normalno oko 30 do 50 po kvadratnom metru. Sada su aktuelne ambrozija i kopriva, čiji polen može biti prenesen vetrom na nekoliko hiljada kilometara.

Povećan je broj noro i roto virusa.

– Ovog leta smo zabeležili povećan broj infekcija noro i rota virusima. Noro virusi najčešće pogađaju odrasle, dok deca retko oboljevaju od njih; simptomi traju obično jedan do tri dana. S druge strane, rota virusi najčešće napadaju decu i simptomi mogu trajati od tri do osam dana. Pored toga, prisutni su i rinovirusi koji pogađaju gornje respiratorne puteve, dok ne možemo zanemariti ni COVID-19. Početkom maja došlo je do povećanja broja inficiranih kovidom. U pretposlednjoj nedelji avgusta testirano je 3480 osoba, od kojih je 1140 bilo pozitivno – kaže doktorka i objašnjava zbog čega je povećan broj zaraženih pacijenata kovidom.