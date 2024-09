GRADSKI KONKURS ZA UDRUŽENJA: Prihvaćena 23 projekta

Rang listu po Konkursu za sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2024. godini Komisija je objavila na gradskoj internet stranici 2. septembra.

Nakon toga sledio je rok za eventualne prigovore od osam dana, dok petnaest dana ima i za odlučivanje o njima. Rok za potpis gradonačelnika, to jest za konačnu odluku, traje do 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prigovora, što znači do 10. oktobra. Inače, projekti moraju da ostvare do kraja godine.

Uslov za dobijanje sredstva je bio i da isti projekat nije dobio sredstva po nekom drugom gradskom konkursu, ali su udruženja mogla da se sa nekim drugim predlogom prijave i za neki drugi konkurs. Pošto su već objavljeni predlozi za „socijalne“ projekte, zna se da je za Gradsko Udruženje svih penzionera Pančeva u toj oblasti već predloženo da dobije ukupno 5 miliona, što bi zajedno sa ovim konkursom iznosilo 12 miliona dinara iz gradskog budžeta. Takođe, na „socijalnomˮ konkursu po 200.000 trebalo bi da dobiju Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara i Sportski klub „Sportikoˮ, po 150.000 Međuopštinska organizacija saveza slepih Srbije i Pančevački omladinski centar, a po 100.000 Udruženje distrofičara i Udruženje invalida rada Omoljice.

Sudeći po predlozima, najviše sredstava – 7 miliona dinara – treba da dobije Gradsko Udruženje svih penzionera Pančeva za projekat koji nosi naziv „Projekat od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana Grada Pančeva u 2024. godini“.

Na drugo mesto „plasiralo seˮ Udruženje građana „Volonteri Kačarevo” za koje je predloženo da dobije pola miliona dinara za projekat „Zajedno do održivih usluga u lokalnoj zajednici – Besplatna pravna podrška za vulnerabilne grupeˮ.

Unija mladih grada Pančeva i MC „Karika umetnost nauka“ Pančevo bi trebalo da dobiju po 400.000. A za šest udruženja je predlog da njihove aktivnosti budu finansirane iz gradskog budžeta sa po 300.000, dok je najmanji iznos koji je predviđen za neko udruženje je 68.000 dinara

Oblasti koji su bile predviđene konkursom za osnaživanje i razvoj civilnog društva grada Pančeva su zdravstva i socijalna politika, kultura, informisanje, briga o deci i mladima, obrazovanje, ekologija, turizam, vera i druge oblasti u skladu sa usvojenim razvojnim dokumentima grada Pančeva. Mogla su da učestvuju udruženja građana sa sedištem na teritoriji grada Pančeva, kao i crkve i verske zajednice koje svoju delatnost obavljaju na teritoriji Pančeva.

Komisija za projekte udruženja vrednovala je projekte po deset kriterijuma za koje je moglo da se dobije najviše do 10 bodova (ukupno 100):

1. Struktura programa/projekta zadovoljava utvrđene standarde projekta kao dokumenta (popunjen formular i kompletna projektna dokumentacija),

2. Programi/projekti koji su u skladu sa usvojenim strategijama razvoja grada Pančeva, odnosno sadržaj doprinosi dugoročnom unapređenju oblasti iz koje je tema programa/projekta,

3. Programi/projekti koji zadovoljavaju prioritetne mere i ciljeve u oblasti iz koje je tema projekta,

4. Programi/projekti koji doprinose jačanju kapaciteta udruženja građana (obuke i usavršavanja članstva, nabavka opreme potrebne za realizaciju programa/projekta kojim udruženje aplicira i sl.),

5. Programi/projekti koji doprinose sistemskom unapređenju oblasti iz koje je tema projekta,

6. Programi/projekti čije aktivnosti realizuju stručne osobe, čije uloge su jasno definisane,

7. Programi/projekti koji uključuju širu ciljnu grupu i uspostavljaju izgradnju partnerstava,

8. Programi/projekti koji se promovišu u javnosti,

9. Održivost programa/projekta i

10. Sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo udruženja da sprovede predloženi program/projekat.

Ako bi kandidat samo po jednom kriterijumu dobio nula bodova, već je bio diskvalifikovan. Po predlogu Komisije ove godine odbijeno je deset projekata. A razlozi za odbijanje su mogli biti i usled nepotpunih prijava, ako neko udruženje nije sprovelo neki od prethodnih projekata kako treba, ako nije bilo predviđeno promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti, ako su u pitanju bili profitni i komercijalni programi, ili ako su za honorare, plate i/ili dnevnice bila predviđena sredstva veća od 25% ukupnog budžeta.

Najviše penzionerima i borcima na „socijalnomˮ konkursu