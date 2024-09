NIJE VIŠE U TOP 3 Izašla nova ATP lista, Đoković ne haje za pad i bodove

Nismo navikli da ponedeljkom pogledamo novu ATP listu i vidimo Novaka Đokovića van tri vodeće pozicije, ali to je slučaj ove nedelje pošto je Srbin trenutno na četvrtom mestu sa 5.560 bodova.

Prvi put od 2017, Nole će završiti sezonu bez grend slem trofeja, ali je osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, što je bio glavni cilj. Poslednji put je van tri najbolja bio 16. januara 2023. godine, kada je bio peti na ATP listi. Mada, kako je rekao tokom takmičenja u Dejvis kupu, više ga ne zanima mesto na ATP listi.

– Ne jurim ni plasman na ATP listi, ni Završni masters. Nisu mi to ciljevi, iskreno. Što se mene tiče, ja sam karijeru na drugim turnirima završio. Da li ću ih igrati u budućnosti ili ove godine, to sad već ne znam. Moji prioriteti su igranje za reprezentaciju i grend slemovi, sve ostalo je manje bitno. Sada mi je potreban jedan fizički, mentalni i emotivni odmor kako bih rešio šta i kako dalje, koliko i gde…Igraću egzibicioni turnir u Bugarskoj sa Dimitrovom, potom Šangaj. Neću nastupiti na turniru u Beogradu. Ranije sam razmišljao nekoliko meseci unapred, sada to više nije slučaj – rekao je Novak Đoković posle pobede u Dejvis kupu.

Prvi na listi najboljih igrača je Janik Siner sa 11.180 posle osvajanja trofeja u Njujorku, pa naš teniser ima duplo manje bodova od novog šampiona Ju-Es opena (5.560). Saša Zverev je napredovao dve pozicije i drugi je sa 7.075, dok je Karlos Alkaraz treći i ima 6.690 bodova, a Danil Medvedev peti sa 5.475 bodova. Andrej Rubljov je na šestom mestu s 4.645 bodova, dok je Tejlor Fric sedmi na svetu sa 4.060 bodova. Potom slede Hubert Hurčak sa 4.060, Kasper Rud sa 4.010, dok je na desetoj poziciji Grigor Dimitrov koji ima 3.965 poena.

Što se tiče ostalih srpskih igrača, Miomir Kecmanović je 53. sa 980 bodova, na 65. poziciji je Dušan Lajović, ima 811 poena, Laslo Đere je tek 119. sa 491 bodom, dok je Hamad Međedović 136. sa 440.

Takođe, Nole još nije obezbedio plasman na Završni masters na kom brani trofej, ali to nije njegov cilj, kako je rekao.

Inače, Đoković je trenutno deveti u trci sa 3.260 bodova. Dobra vest je da za osmoplasiranim Aleksom de Minorom zaostaje 45 bodova jer je Australijanac na 3.305 bodova. Posle Dejvsi kupa će moći da se posveti trci za Završni masters koji je osvajao sedam puta, iako mu to više nije u fokusu ni ove sezone ni u budućnosti.

Posle pet godina najbolji srpski teniser će igrati na mastersu u Šangaju, pa će imati šansu da pretekne De Minora. Sedmi u trci je Andrej Rubljov sa 3.480 bodova, 22 više od Novaka i ta razlika je i te kako dostižna. Novak bi osvajanjem jednog mastersa zaradio još 1.000 poena. Na šestom mestu se nalazi Kasper Rud sa 3.795 bodova. Za jedno mesto iznad njega je Tejlor Fric koji je na učinku od 3.890 bodova.

(Pančevac/Novosti)

