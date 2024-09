21. ETHNO.COM krajem septembra u Kulturnom centru Pančeva

Jedan od najdugovečnijih world music festivala u Srbiji – Ethno.com, biće održan u organizaciji Kulturnog centra Pančeva po dvadeset prvi put 27. i 28. septembra. U okviru ovogodišnjeg festivalskog izdanja na programu su četiri koncerta, izložba, radionica i predavanje.

Prve festivalske večeri, u petak 27. septembra od 20 sati u Dvorani Kulturnog centra nastupa sastav To Much Of Such, sastavljen od muzičara iz Izraela i Srbije (Aleksandar Filipović – irski buzuki; Daniel More – bas gitara i sintisajzer; Nikola Vučetić – bubanj i perkusije). Reč je o novosadskom sastavu koji je počeo s radom 2022. godine. Nakon kraćeg vremena članovi benda počinju zajedno da stvaraju nove kompozicije u kojima se čuje veliki uticaj muzike Bliskog istoka, kao i Balkana, umešan perkusivnom muzikom juga naše planete. Tradicionalni prizvuk je obogaćen sintetičkim bojama i savremenim zvukom, čime je publika njihov muzički pravac opisala kao psihodelični etno-jazz-rock. Prvi album pod nazivom It Might Be Too Much izdali su 2024. godine, na kome su se kao gosti pridružili Miroslav Majstorović na violini, Predrag Filipović na perkusijama i Luka Banjac na gitari.

Iste večeri od 21 čas, u istom prostoru, na programu je koncert sastava Shljuka Quintet, u okviru kojeg nastupaju Aleksandar Jovanović Šljuka – klavir, kompozicije, aranžmani; Ivan Radivojević – truba; Rastko Obradović – saksofon; Milan Pavković – kontrabas, i Aleksandar Cvetković – bubnjevi. Sastav Shljuka Quintet koji predvodi pijanista i kompozitor Aleksandar Jovanović Šljuka, okuplja neke od najaktivnijih muzičara na domaćoj sceni i donosi svež zvuk savremenog balkanskog džeza, kroz autorske kompozicije, bazirane na sličnostima džez tradicije i muzike Balkana. Bend je oformljen 2023. godine, a u maju 2024. objavio je album Octave Up za italijansku izdavačku kuću A.MA Records.

U okviru pratećeg programa prve festivalske večeri u Foajeu Kulturnog centra od 19 sati biće održana radionica “Živa baština”, koju vode tri barda srpske tradicionalne muzike današnjice: Boško Vujačić (guslar), Svetlana Spajić (izvođač tradicionalne srpske pesme) i dr Miloš Nikolić (kavalista). U okviru radionice biće predstavljeni elementi nematerijalnog kulturnog nasleđa od posebnog značaja.

U subotu, 28. septembra, druge festivalske večeri, od 20 sati u Dvorani Kulturnog centra nastupiće Bojana Nikolić (vokal) sa sastavom koji čine muzičari Boris Bunjac – udaraljke; dr Miloš Nikolić – kaval, clarinet; dr Slobodan Milivojević – klasična gitara; Dragana Anđelić Bunjac – klavir, i Slađan Cvejić – kontrabas. Bojana Nikolić završila je master studije na Katedri za etnomuzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Glavni pravac njenog istaživanja su vokalni stilovi i tehnike pevanja Balkana. Od svoje 14. godine profesionalno se bavi pevanjem. Učestvovala je na preko 250 koncerata u zemlji i inostranstvu. Na koncertu će izvesti obrade varoško-gradskih pesama koje će se naći na njenom novom albumu.

U 21.00 u Dvorani Kulturnog centra na programu je koncert makedonskog sastava Čalgija saund system, u okviru kojeg nastupaju muzičari Dobrila Grašeska – vokal; Aleksandra Kuzman – violina; Dorijan Jovanović – ut; Boško Mangarovski – kanun i Filip Krstevski – udaraljke. Bend Čalgija saund sistem nastao je 2008. godine s ciljem da istražuje zaostavštinu makedonske muzike, da otkrije njene skrivene tajne i zvuke, i da investira u održavanje makedonske čalgije u dobroj formi bez izneveravanja tradicije. Bend je debitovao 2009. godine s istoimenim albumom, na kome su bez ikakvog oklevanja odsvirane i otpevane neke od najlepših makedonskih čalgijskih pesama. Sazrevajući, 2019. godine, bend je objavio drugi album pod nazivom Tihuvaj, kao provokaciju za autorski pogled na ovaj žanr u koji su umetnuti savremeni zvuci. Čalgija saund sistem je bend koji je od samog početka naišao na odličan prijem u Makedoniji, uz ogroman broj koncertnih nastupa svuda.

U okviru pratećeg programa druge festivalske večeri u Foajeu Kulturnog centra od 19 sati biće otvorena izložba starih instrumenata “Svirka moja – obraz moj!” nakon čega će uslediti predavanje Gorana Arsića pod nazivom “Doživljaj muzike kao svetinje”.

Pokrovitelj manifestacije je Grad Pančevo. Ulaznice po ceni od 500 rsd (za veče) mogu se kupiti na biletarnici Kulturnog centra Pančeva.

(Pančevac/KCP)

