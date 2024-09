Na severu sunčano, temperatura do 24 stepena

U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi očekuju se uglavnom na jugu i jugozapadu Srbije

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Jutarnja temperatura od 8 do 13, tokom dana do 24 stepena.

U Srbiji će na severu zemlje biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi očekuju se uglavnom na jugu i jugozapadu Srbije, dok će u ostalim predelima biti retka pojava.

Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju pojačan, istočni.

Najniža temperatura od 8 do 13, najviša od 17 na jugu i jugozapadu Srbije do 24 stepena Celzijusa na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini.

U Beogradu ujutro u pojedinim delovima grada kratkotrajna magla. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura oko 22 stepena.

Od četvrtka do subote na severu i severoistoku Srbije suvo, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U Podunavlju, Pomoravlju i Banatu duvaće umeren, povremeno jak istočni vetar, košava, koji će u subotu oslabiti.

Od nedelje do utorka u Srbiji će biti pretežno sunčano.

Maksimalne temperature do kraja nedelje od 20 do 25, a početkom naredne sedmice od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

Košava će se ponovo pojačati krajem dana u utorak, a u sredu postepeno naoblačenje sa juga koje će uveče i tokom noći usloviti kišu i pljuskove.

(Pančevac/RTS)

Danas toplije, oblačno i suvo sa sunčanim intervalima