Varilac može da zaradi i do 4.000 evra, ali tek posle usavršavanja

Ove godine bravar-zavarivač je vrlo zanimljiv smer za đake. Popunjeni su svi kapaciteti u svim stručnim srednjim školama, u Obrenovcu i Barajevu.

oš ove zime, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, istakao je da je dobra vest to što se iz inostranstva u zemlju vraćaju oni sa najvišim obrazovanjem, ali su i dalje problem radnici zanatlije. Priznao je da su Srbiji izuzetno potrebni bravari, varioci, zanatlije, tesari, mesari… Varioci sada imaju najnižu platu, između 95.000 i 100.000 dinara u Srbiji, rekao je tada Vučić, ali je nedavno, prilikom obilaska jedne farme u Osečini, ipak podvukao da danas „niko neće u varioce, iako u ’Azvirtu’ nemaju platu manju od 2.000 evra”.

– Tako je već godinama. Plate variraju od poslodavca do poslodavca, ali stalno zaposlenje ne garantuje i veliku zaradu. One su kreću oko 1.000 evra, pa do 1.500 evra, ali ako varilac bude angažovan po projektu koji obično traje nekoliko meseci, što je vrlo čest slučaj, zarade su znatno više. Idu i do 4.000 evra. Dešavalo se da imamo baš takve oglase – ističe Miloš Turinski, pi-ar „Infostuda”.

On dodaje da to ipak ne znači da je radnik osiguran jer je u takvim slučajevima „ograničen na projekat, pa između dva projekta može da prođe i nekoliko meseci, kada varilac nema posla, a ni zarade”.

– Drugo, važno je to da svaki zavarivač mora, da bi dobio licencu, da prođe kroz obuku, a te obuke za licencu koštaju oko 3.000 evra. Zato se mnogima više isplati da rade u inostranstvu, gde su znatno veće zarade – dodaje Turinski.

(Politika)

