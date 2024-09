Lučić: Telekom prešao u „kontraofanzivu“, učestvovaćemo u podeli dela spektra na KiM

BEOGRAD – Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da je Telekom najveća srpska kompanija na AP Kosovo i Metohija i najavio da će uskoro ponovo otići u Prištinu povodom predstojeće podele dela spektra za 4G i 5G mrežu, na šta imamo pravo po Briselskom sporazumu.

Lučić je rekao da je Telekom Srbija, nakon što se prošle godine odbranio od namere Prištine da ga zatvori na AP KiM, krenuo u kontraofanzivu i da neće dozvoliti da podela spektra prođe bez njegovog učešća.

Istakao je da bi Telekom Srbija tako do kraja godine mogao da dobije dozvolu da se sa mobilnom telefonijom proširi na teritoriju čitave AP Kosovo i Metohija.

„Mi smo i najveća srpska kompanija tamo. I sad, posle te odbrane, da kažem, mi smo krenuli sad u kontrafazivu i u ova dva meseca ćemo isto imati veliku diplomatsku aktivnost. Sad ću opet ići u Prištinu da se vidim s ambasadorima, jer prištinska administracija odlučuje da podeli deo spektra za 4G i 5G. Mi nećemo dozvoliti da podela tog spektra prođe bez nas. Dakle, kao što smo uvek govorili, Briselskim sporazumom je jasno definisano što se tiče mobilne telefonije, imamo privremenu dozvolu do dodele treće licence i sad je trenutak da probamo to da rešimo“, rekao je Lučić gostujući na Prvoj.

Kaže da je početni plan Prištine da se deo spektra podeli bez Telekoma.

„Takav način bi favorizovao dva prištinska operatera koji im jednako slabo rade. Imaju finansijske probleme u tom njihovom glavnom prištinskom operateru, često ljudi štrajkuju i ne dobijaju plate. To bi jednostavno bilo kršenje Briselskog sporazuma. Tako da se nadam da ćemo mi iz one situacije, prošle godine, kad su mislili da nas ugase, u stvari ući u situaciju da do kraja godine imamo dozvolu da se sa mobilnom telefonijom proširimo na teritoriju čitavog Kosova i Metohije“, naglasio je Lučić.

Očekuje da u tom slučaju Telekom kao mobilni operater na AP KiM, postane veoma popularan kod Albanaca, koji bi više koristili našu mrežu.

„I zato se oni najviše i plaše nama to da daju. Tako da ćemo se u ovih dva meseca time najviše baviti“, dodao je Lučić.

(RTV)

