STIŽE VOZ IZ NEMAČKE: Testiranje brze pruge od Novog Sada do Subotice od 23. septembra

Izgradnja je završena 1. avgusta, a u međuvremenu kompanija iz Holandije je radila na proveri statike pruge.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je danas iz Minhena krenuo voz nemačke železnice „Dojče Ban“, koji će se koristiti za testiranje novoizgradjene brze pruga od Novog Sada do Subotice već od 23. septembra i najavio da će ta pruga biti puštena u saobraćaj 25. novembra.

Vesić je podsetio da je 1. avgusta završena izgradnja te pruge, a da je u međuvremenu kompanija iz Holandije radila na proveri statike pruge. On je naveo da će voz “Dojče Bana”, koji je krenuo iz Minhena, za dva dana biti u Subotici, a 23. septembra u Novom Sadu odakle počinje testiranje vozova koje će, dodao je, trajati otprilike do 10. oktobra.

„Kada budemo dobili izveštaj, tada će naša pruga biti testirana za brze vozove i onda počinje uvođenje vozova što će trajati do 25. novembra i očekujem da tada, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio, krene prvi voz iz Beograda za Suboticu“, rekao je Vesić za TV Prva i dodao da će putovanje između ta dva grada trajati sat i 10 minuta.

Naveo je da je brza pruga od Novog Sada do Subotice duga više od 100 kilometara i zahvalio kineskoj kompaniji „China Railway International“ koja je, kako je rekao, jedna od najboljih kompanija za izgradnju brzih pruga na svetu.

„Oni su to završili skoro godinu dana pre roka i prugu su uradili perfektno“, dodao je Vesić.

On je rekao da je jedan od brzih kineskih vozova koji su kupljeni već u Pragu, gde će godinu dana biti na sertifikaciji.

„Kada to bude završeno, taj voz će imati evropske sertifikate i on će moći da saobraća na bilo kojoj evropskoj pruzi, tako radimo jer mi smo evropska zemlja i sve što radimo radimo i činimo po evropskim standardima koji su i naši standardi jer su naši železnički zakoni uskladjeni sa pravilima Evropske unije“, naglasio je Vesić.

Naveo je da je ponosan na to što je Srbija država koja, kako kaže, trenutno gradi najviše brzih pruga u Evropi.

„Čeka nas da krenemo sa izgradnjom brze pruge od Beograda do Niša, dužine 230 kilometara i očekujem da ćemo prve tendere za to imati do kraja, ove odnosno u prvom kvartalu naredne godine“, rekao je Vesić.

Naveo je da će se ta pruga raditi drugačije, jer neće biti zaustavljanja saobraćaja, kao što je bilo u slučaju izgradnje brze pruge između Beograda i Novog Sada i Novog Sada i Subotice.

Pojasnio je da će se brza pruga od Beograda do Niša raditi u „prozorima“ što znači da će se graditi pruga i da će njome ići saobraćaj.

„To će usporiti radove, ali nijednog časa saobraćaj neće biti zaustavljen, kao što sada u ‘prozorima’ radimo prugu između Niša i Dimitrovgrada. Pa 36 sati radimo, a 36 sati ide saobraćaj“, zaključio je Vesić.

(Una.rs)