DAČIĆ O VUČIĆEVOJ POSETI NJUJORKU: Ova godina će za predsednika i Srbiju biti VEOMA USPEŠNA

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izrazio je danas uverenje da će poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Njujuroku, gde će učestvovati na 79. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i sastati se sa više od 40 svetskih lidera, biti veoma uspešna.

– GS UN je izvanredna prilika, jer na zasedanje dolaze svi, šefovi država ili vlada svih zemalja. To je mesto gde možete da ostvarite veliki broj kontakata i zato mislim da će i ova godina za njega i za Srbiju biti veoma uspešna. Naročito zato što smo stvorili veliki broj lično dobrih odnosa između rukovodstva Srbije, predsednika Srbije i lidera tih zemalja – rekao je Dačić.

Naglasio je da je kad je reč o AP Kosovu i Metohiji osnovni problem to što „stalno neko govori Briselski sporazum je problem“, a „nije problem Briselski sporazum, već njegovo nesprovođenje“.

– Briselski sporazum je donet, nije pao sa neba. Bio je posledica toga što je Generalna skupština UN donela odluku da se dijalog prebaci u Brisel a u tome nije učestvovo Vučić, već Boris Tadić i Vuk Jeremić – rekao je ministar Dačić za TV Prva i podsetio da se tada vodio i dijalog na nižem nivou koji je predvodio Borko Stefanović.

Nama je, kako je naglasio, suštinski bilo važno da Srbi imaju svoju organizaciju na AP Kosovu i Metohiji i da na osnovu toga, iz Zajednice srpskih opština mogu da proizilaze srpska policija, srpski tužioci, srpske sudije i sve ostalo. Dačić je podsetio da su za Briselski sporazum garantovale Ketrin Ešton, Madlen Olbrajt i Hilari Klinton.

Ministar kaže da sada imamo dve mogućnosti – da ratujemo ili da na diplomatski i politički način rešavamo stvari. Srbija je sprenmna da reaguje na svaki način da zaštiti živote svojih građana i svog naroda u AP KiM, „samo to ne bi bilo dobro ni za koga“, rekao je Dačić.

– Sada se promenila situacija, znate kako se promenila, sada sve ono što govore zapadne zemlje, one u stvari ponavljaju ono što je Vučić rekao. Prvi put se desilo da su i Amerika i Evropska unija i Rusija i Kina podržali Vučićeve mere, odnosno ono što je on rekao vezano za Kosovo i Metohiju – rekao je Dačić.

Na konstataciju novinara da je Aljbin Kurti rekao da Srbija profitira zbog straha Zapada da će otići potpuno na rusku stranu, Dačić kaže da Kurti ima neku svoju agendu – „otvoriću još most na Ibru i imaću sigurno 50 odsto na izborima“.

Na pitanje da li će most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici biti otvoren, Dačić je odgovorio da „cela međunarodna zajednica kaže da neće“ i da „moramo da im verujemo“.

– Ali nisam siguran da im do kraja verujemo. Da li su u svemu tome iskreni ili će ipak pustiti most pa će reći da im je žao što se to desilo – rekao je on i naglasio da stalno srpski zvaničnici govore da je to što je Srbija za dijalog, odraz naše snage i vere u dijalog a ne slabosti.

(K1)