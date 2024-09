PRED PROOĐAJ SAZNALA DA IMA RAK Voditeljka Milica Gacin o borbi sa bolešću koja je zadesila dva puta

Voditeljka Milica Gacin vodila je dva puta bitku sa rakom i tako je postala oličenje hrabrosti za mnoge žene.

Milica je otvoreno nekoliko puta govorila o svojoj borbi kako se ostale žene ne bi osećale obeshrabreno.

Zbog prirode bolesti jedno vreme je morala da se povuče sa malih ekrana, a niko nije mogao ni da zamisli sa čime se bori.

Milica je prvi put saznala da ima karcinom dojke kada je bila u drugom stanju.

– Prvi put sam otkrila dobroćudni tumor pred porođaj sa mlađom ćerkom Hanom, koja sada ima 14 godina. Doktori su mislili da je mlečna žlezda, ali kako se ona nije povukla ni posle dva meseca, pozvala sam doktora i predložio je da ukloni tumor. Iako su me mnogi savetovali da ništa ne diram, ipak sam poslušala doktora – ispričala je svojevremeno za „Gloriu“ voditeljka kojoj se tumor nažalost vratio, te je ponovo morala na operaciju.

Voditeljka se pitala zbog čega se razbolela, te je naglasila da joj je u tom trenutku bio veoma stresan period:

– Posle druge operacije sam pitala doktora zašto mi se to desilo, a on je odgovorio: „Zato što se nerviraš“. Potpuno staloženo mi je ispričao da se ne vredi nervirati jer tada u telu dolazi do disbalansa hormona i moje grudi odreaguju tako – dodala je lepa voditeljka ne tajeći da joj je život u određenim trenucima bio veoma stresan.

