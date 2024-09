STIŽE JESEN: Danas sunčano i toplije

U Srbiji će jutro biti hladno, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima zapadne, jugozapadne i južne Srbije mestimično će biti magle. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jesen stiže u 14.43.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 11, najviša od 22 do 27 stepeni.

U Beogradu nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine.

Stiže jesen u 14.43

Jesen počinje u nedelju, 22. septembra u 14 časova i 43 minuta. U tom trenutku će sunce biti u ravni Zemljinog ekvatora, odnosno kako bi astronomi rekli, prelazi sa severne na južnu nebesku poluloptu, objašnjeno je u saopštenju Astronomskog društva „Ruđer Bošković“ iz Beograda.

U isto vreme za stanovnike južne Zemljine polulopte počinje proleće.

Na dan početka jeseni Sunce u Beogradu izlazi u 06.25 sati, a zalazi u 18.34, što znači da će obdanica trajati 12 sati i devet minuta, a noć 11 sati i 51 minut.

Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer se Sunce prividno uzdiže iznad horizonta zbog zemljine atmosfere, iako se ono geometrijski gledano nalazi ispod njega. Obdanica i noć će biti iste dužine 25. septembra.

Narednih sedam dana sunčano

U Srbiji sledećih sedam dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine.

Prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom očekuje se u utorak i sredu i to u drugom delu dana, kao i za sledeći vikend, u subotu na severu i zapadu zemlje, a u nedelju u ostalim predelima.

Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja mogući kod meteoropata Usled očekivanih biometeoroloških prilika kardiovaskularnim bolesnicima se savetuje izvesna opreznost. Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod meteoropata. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama.

(Pančevac)

