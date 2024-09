ŠTA STE MISLILI DA JE OVO?! Svi pričaju o poklonu mladenaca iz Čačka koji su ostavili svakom gostu na stolu!

Čačak – Septembar je mesec kad se završava leto, počinje školska godina ali i mesec u kojem ima najviše onih pravih srpskih velikih veselja. Termini za svadbe upravo u septembru zakazuju se čak i godinu dana unapred, a matičari upravo tada imaju pune ruke posla. Na slatkim mukama su i gosti, jer neretko se dešava da u jednom danu imaju i po nekoliko slavlja.

– Sad u septembru imam čak šest svadbi, pa da sam pevač i da me angažuju za nastup možda ne bih imao toliko. Šalim se naravno. Sve su to dragi ljudi, rodbina i prijatelji. Neće biti lako fizički da se to ispoštuje, ali trudimo se. Pola dana budemo na jednoj, pola dana na drugoj svadbi. Uživamo i dobro se provedemo na oba mesta, kaže za RINU mladi Čačanin.

Ipak, da gostima ove jeseni nije lako „potrudio se“ i običaj da svadbe u Šumadiji još uvek traju po dva dana. Tako da većina gostiju nakon prve lude zabave, mora da se spremi i za drugu. Mladenici iz Čačka stoga su imali zanimljiv „poklončić“ za sve svoje goste koji su na veselje došli i drugu noć za redom – lek za glavu.

– Šta ste mislili, da je ovo kraj? E pa grdno ste se prevarili, evo mali poklončić pa da idemo dalje. P.S. Ne brojimo vam čašice, hvala vam što ste ponovo tu. A vi ćete se nama zahvaliti sutra, uz emotikone srca i osmeha napisano je u poruci mladenaca Isidore i Saše iz Čačka koja je goste uz lek za glavu sačekala na stolovima u svečanoj sali.

Gosti su svakako sa oduševljenjem prihvatili ovu ideju, što zbog kreativnosti mladenaca, što zbog praktičnosti samog poklončića.

(Pančevac/RINA)

