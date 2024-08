SVADBA MNOGO SKUPLJA NEGO PRE 2 GODINE Najviše poskupeo restoran, cena slavlja i do 20.000 evra

Predsednik udruženja „Event Industrija Srbija“ Boško Bubanja rekao je danas da je organizacija svadbi poskupela u odnosu na period pre epidemije koronavirusa i da je za prosečnu svadbu od oko 200 gostuju, umesto 13.000 do 15.000 evra, sada potrebno izdvojiti više od 20.000 evra, a da je na cenu najviše uticao zakup restorana i muzika.

Svadba mnogo skuplja nego pre dve godine

Bubanja je za Tanjug dodao da epidemija koronavirusa nije toliko uticala na promenu nekih običaja, ponašanja i samog organizovanja svadbe, ali jeste na cenu.

„Danas je svadba mnogo skuplja, nego što je bila pre dve godine. Ako kažemo da prosečna svadba u Srbiji broji negde oko 200 gostiju i da je za to pre dve godine bilo potrebno izdvojiti između 13. 000 i 15. 000 evra, danas takva svadba košta više od 20.000 evra. Broj svadbi koje se organizuju tokom jedne godine je nešto manji. Još prošle godine je uočen pad. Ove godine se nastavio taj trend pada broja događaja“, rekao je Bubanja.

Istakao je da se beleži broj smanjenja proslava za 18 odsto na godišnjem nivou, ako se uporedi 2023. godina, sa 2018. i 2019. godinom, jer se kao reper ne mogu gledati 2020. zbog koronavirusa i 2022. kada je bio bum u organizaciji nakon kovida.Kako je istakao, razloga je više.

„Jedan od ključnih razloga je zapravo ta cena gde mladenci misle da s obzirom na to da je sve poskupelo, boje se da li će kroz poklone zapravo moći da pokriju trošak svadbe. Naše iskustvo unazad par meseci i godinu dana možda pokazuje da taj strah nije opravdan, da zapravo se svadbe na kraju pokriju od tih poklona, jer su i gosti negde svesni da ono što se nosilo pre dve godine u kovertu, danas mora da bude više. Tako da svadbe se na kraju ipak pokriju. Možda ostane za neko lepo putovanje ili za opremanje nekog novog stana“, rekao je on.

Kada se govori o rastu cena, kako je objasnio Bubanja za Tanjug, najviše su skočile cene zakupa u restoranima.

„Možda negde procentualno najviše restorani, odnosno tzv. ivent centri, gde se proslave organizuju, jer je to negde i najveća stavka u troškovima organizacije jedne svadbe. Restoran je 50 odsto, odnosno ivent centar, a sve ostalo je 50 odsto u ukupnoj ceni koštanja jedne svadbe. Tu je rast negde oko 35 odsto, pa možda i do 40 odsto u ceni tzv. stolice, kako se to popularno kaže“, objašnjava on.

Cenu najviše diktira hrana

Pre svega, kako je rekao Bubanja, najviše cenu diktira hrana, jer je to poskupelo najviše u prethodnom periodu i dnevnice zaposlenih, odnosno plate zaposlenih.

„Prosečno, cene po čoveku u Srbiji u restoranu su bile od 25 do 28 evra, a u Beogradu od 32 do 35 evra. To što je bilo 35 evra, sada je 50 evra i više. Mislim da teško da se nađe ispod 40 evra u Beogradu, a cene idu i do 150 evra po gostu“, rekao je Bubanja.

Kako je dodao, bend odnosno muzika je druga stvar koja diktira cenu troškova posle restorana.

„Neki bendovi recimo koji su koštali možda 2.000 evra, pre dve godine, sada koštaju 3.500 i 4.000 evra. Tu se beleži jedan solidan rast“, rekao je on.

Ističe da na cenu utiče i torta i njena dekoracija, fotografisanje, suvi led, vatromet, specijalni efekti, ali i sadržaji za decu.

On je dodao da je svaka svadba za sebe i da mladenci najviše brinu o tome da se gosti lepo provedu i zabave, dok roditelji mladenaca žele da goste dočekaju na najbolji mogući način.

Kako je rekao Bubanja za Tanjug, u Begradu se mahom i dalje organizuju manje svadbe od 160 do 170 ljudi, u Novom Sadu nešto manje od 100 do 120 ljudi, dok okolina Čačka i taj deo oko Užica, Kraljeva, to su svadbe gde bude više od 500 ljudi.

Ističe da je potrebno praviti razliku i da postoje troškovi koji su fiksni, na primer cena venčanice ili takse za venčanje, tako da,ako imate više gostiju ti troškovi se dele na više ljudi ili obrnuto.

(Una.rs/Tanjug)

