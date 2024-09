PANTRANSPORT BEZ PROMENE REDA VOŽNJE I CENA: Evo koja su stajališta u Beogradu

Međumesni saobraćaj do Beograda pančevačkog „Pantransporta“ neće pretrpeti promene u redu vožnje i pošto Glavna autobuska stanica bude premeštena u nedelju, 29. septembra, na Novi Beograd, u Blok 42.

Autobusi će, kao i do sada, stajati na uobičajenim stajalištima, na Dunav stanici i kod Skupštine i Glavne pošte, a potom će se Ulicom kneza Miloša spuštati do Sajmišta i preko Mosta na Adi stizati do Bloka 45. Kako nam je rekao direktor „Pantransporta” Vojo Savičić, nema potrebe ni da se menja red vožnje jer su već izvršeni testovi, te je i do sada predviđeno vreme za rutu od Pančeva do Glavne stanice dovoljno da se stigne i do Novog Beograda.

Ono što je bitno za Pančevce jeste i da cena karte do Beograda neće biti menjana bez obzira na nešto duže putovanje.

Da li će biti uvođene neka nova stajališta s obzirom na promenu rute, zavisiće od iskazane potrebe putnika i dogovora sa beogradskim vlastima i „Basom“.

(Pančevac)

