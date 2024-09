Pantransport: Od 2. septembra ZIMSKI RED VOŽNJE

Preduzeće za prevoz putnika Pantransport Pančevo od pondeljka, 2. septembra, počeće sa primenom reda vožnje tokom trajanja školske godine.

Početak školske godine znači da se vraća i „pun red vožnjeˮ i na gradskim i na prigradskim linijama u Pančevu. Pošto najvećih promena u toku leta ima, to jest u tom periodu su najviše redukovani polasci na „četrnaesticiˮ (od Koteža 1 do Omoljice) I „četvorciˮ (od Centra do Minela), to znači da treba obratiti najviše pažnju na promene na tim linijama – od sada autobusi u toku celog dana idu na pola sata.

Neznatnih promena ima i u prevozu za Banatski Brestovac i Ivanovo, a u međumesnom saobraćaju, vraća se „školska linijaˮ za Kovačicu u 13, koja se za Pančevo vraća u 14.05 časova.

Cena su iste. Karta za „prvu zonu“, koja obuhvata i Starčevo, je 100, odnosno 110 dinara ako se kupuje u vozilu, za „Zonu 2“ 160 a za „Zonu 3“ 190 dinara. Do Beograda autobus košta 300, a 100 dinara se može uštedeti ako se kupi povratna od 500 dinara. Studenti, uz indeks, u jednom smeru plaćaju 250 a za odlazak i povratak 400 dinara.

(Pančevac)

