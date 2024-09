A ŠTO TI JE MILA KĆERI JELEK RASKOPČAN Bojana i Šljuka otkrili repertoar za 21. Ethno.com festival

Bojana Nikolić i Aleksandar Jovanović Šljuka, jedni od učesnika 21. Ethno.com festivala, predstavili su program za svoj nastup na konferenciji za medije.



Aleksandar Jovanović Šljuka ne krije zadovoljstvo što će ponovo nastupati pred pančevčkom publikom, a sa svojim kvintetom će se predstaviti prve večeri programom koji je objavljen u maju mesecu.

– Mi imamo tu čast da otvorimo festival, odnosno da nastupimo prvo veče. Volim Pančevo i uvek mi je drago da nastupam ovde. Ove godine sa kvintetom, koji okuiplja “krem” srpske muzičke scene i veoma sam počastvovan da imam takve muzičare. U maju smo objavili album koji se zove “Za oktavu više”, ceo taj program se usviravao i izvodio prethodne godine, imali smo prilike da ga na nekoliko festivala u Srbiji i inostranstvu predstavimo i sad je Pančevo došlo na red. Publika će u petak moći da prisustvuje koncertu koji je baziran na muzici sa tog albuma, pošto je u pitanju fuzija džeza i Balkana, biće dosta zanimljive improvizacije i novih aranžmana koji će se desiti samo ovde u Pančevu i samo tada, kaže Aleksandar Jovanović.

Aleksandar Jovanović Šljuka – klavir, kompozicije, aranžmani; Ivan Radivojević – truba; Rastko Obradović – saksofon; Milan Pavković – kontrabas, i Aleksandar Cvetković – bubnjevi. Sastav Shljuka Quintet koji predvodi pijanista i kompozitor Aleksandar Jovanović Šljuka, okuplja neke od najaktivnijih muzičara na domaćoj sceni i donosi svež zvuk savremenog balkanskog džeza, kroz autorske kompozicije, bazirane na sličnostima džez tradicije i muzike Balkana. Bend je oformljen 2023. godine, a u maju 2024. objavio je album Octave Up za italijansku izdavačku kuću A.MA Records.

Bojana Nikolić sa svojim sastavom nastupiće druge večeri, 28. septembra, od 20 sati. Ovaj nastup označiće njen povratak na Ethno.com festival i u Pančevo posle 15 godina.

– Izuzetno mi je drago što sam ponovo u Pančevu jer sam ovde imala jedan od prvih solističkih koncerata, 2009. godine baš na Ethno.com festivalu. I tad je to bio jedan novi koncept, kada sam sam krenula sa svojom grupom koja se zvala Jovana Nikolić i Dar. Sad sam samo Bojana Nikolić, al’ zapravo je veoma sličan koncept – obrade tradicionalnih pesama. Program koji ćemo izvesti jeste nešto potpuno novo i ekskluzivno jer nam je ovo tek treći koncert sa novim programom. To su obrade pesmama varoško-gradskog stila, pesme “A što ti je, mila kćeri jelek raskopčan”, “A što ćemo ljubav kriti”, “Zora zori”, “Moj golube”, dakle jedan lep kolažni repertoar pesama iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Prati me jedan fenomenalni ansambl i čast mi je da sviram sa ljudima koji su profesori i doktori na akademijama. Pančevo ima fantastičan tim koji već dugi niz godina radi sjajan posao i mi smo svi tu da pomognemo s naše strane i svima nama je izuzetno zadovoljstvo i da dođemo i da nastupamo u Pančevu. Pančevačka publika je jedna kulturna publika, koja razume ovakav vid festivala i ovakvu vrstu muzike, rekla je Bojana Nikolić.

Konferenciji su prisustvovali i Filip Krumes, umetnički direktor festivala i Boban Tanasijević, urednik muzičkog programa KCP.

Bojana Nikolić završila je master studije na Katedri za etnomuzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Glavni pravac njenog istaživanja su vokalni stilovi i tehnike pevanja Balkana. Od svoje 14. godine profesionalno se bavi pevanjem. Učestvovala je na preko 250 koncerata u zemlji i inostranstvu. Sastav njenog benda čine muzičari Boris Bunjac – udaraljke; dr Miloš Nikolić – kaval, klarinet; dr Slobodan Milivojević – klasična gitara; Milivoje Veljić– klavir, i Slađan Cvejić – kontrabas.

– Prostori u kojima će se dešavati festival su foalje Kulturnog centra, koji je predviđen za radionice i izložbu, u oba dana od 19 časova i slobodni su za građanstvo, svako može da dođe i tome priisustvuje. Koncerti će biti na sceni Kulturnog centra, prvi će početi u 20 časova, a drugi nešto posl 21 sat. Ulaznice su po ceni od 500 dinara, mislim da je to izuzetno povoljna cena, da svako sebi to može da priušti, rekao je Boban Tanasijević, urednik muzičkog programa KCP.

Ulaznice se mogu kupiti na biletarnici Kulturnog centra Pančeva.

Pokrovitelj manifestacije je Grad Pančevo.

(Pančevac/M.Popović)

