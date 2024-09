NAREDNOG VIKENDA 21. ETHNO.COM FESTIVAL: Ovo je detaljan program

Psihodelični etno-džez-rok, zvuci Bliskog istoka, savremeni balkanski džez, varoško-gradska pesma Balkana, makedonske čalgijske pesme uz savremene zvuke, a sve u izvođenju prvoklasnih etno i džez muzičara u svom fahu – sve ćemo to čuti tokom dve večeri na festivalu „Ethno.com”, koji je zakazan za 27. i 28. septembar.

Ovakav repertoar festivala, koji je počeo pre više od dve decenije kao susret izvođača izvorne balkanske narodne muzike, potvrđuje da je novi umetnički direktor Filip Krumes ovu manifestaciju, značajnu ne samo za Pančevo, konzistentno uveo u svet world music, što je kao namera naznačeno i time što je pre neku godinu ova sintagma dodata i osnovnom njegovom nazivu „Ethno.com”.

Ali je u pratećem programu ovom prilikom odato priznanje i izvornoj etno-muzici Balkana, na kojoj su odgajani i muzičari koje ćemo slušati tokom dve večeri na četiri koncerta, i koja i jeste njihova inspiracija u stvaranju krajnjeg muzičkog proizvoda sjedinjenog s neizbežnim uticajima „sveta”, to jest „vorlda”.

Prve festivalske večeri, 27. septembra, od 20 sati, u dvorani Kulturnog centra nastupa novosadski sastav „To Much Of Such”, sastavljen od muzičara iz Izraela i Srbije (Aleksandar Filipović – irski buzuki; Daniel More – bas-gitara i sintisajzer; Nikola Vučetić – bubanj i perkusije), koji u svoje kompozicije, pored Balkana, unosi i Bliski istok, kao i perkusivnu muziku juga naše planete, obogaćujući tradicionalni prizvuk sintetičkim bojama i savremenim zvukom, što je publika opisala kao psihodelični etno-džez-rok.

Nakon ovog koncerta, otprilike oko 21 sat, počeće nastup sastava „Shljuka Quintetˮ (Aleksandar Jovanović Šljuka – klavir; Ivan Radivojević – truba; Rastko Obradović – saksofon; Milan Pavković – kontrabas i Aleksandar Cvetković – bubnjevi), koji će nam doneti zvuk savremenog balkanskog džeza.

U okviru pratećeg programa prve festivalske večeri u foajeu Kulturnog centra, od 19 sati, biće održana radionica „Živa baština” sa tri barda srpske tradicionalne muzike današnjice: Boškom Vujačićem, guslarom, Svetlanom Spajić, srpskom tradicionalnom pevačicom, i dr Milošem Nikolićem, kavalistom.

Naredni dan, 28. septembra, nastupiće Bojana Nikolić, koja će se Pančevcima predstaviti izvođenjem varoško-gradskih pesama. Nakon njenog koncerta uslediće nastup makedonskog sastava „Čalgija Saund Systemˮ, koji istražuje zaostavštinu makedonske muzike, pre svega čalgije, obogaćujući tradicionalnu muziku ovog instrumenta savremenim zvucima. U okviru pratećeg programa druge festivalske večeri biće otvorena izložba starih instrumenata „Svirka moja – obraz moj!ˮ, nakon čega će uslediti predavanje Gorana Arsića pod nazivom „Doživljaj muzike kao svetinjeˮ.

Prvo festivalsko veče – 27. septembar

– 19.00, foaje Kulturnog centra: radionica „Živa baština” koju vode Boško Vujačić (guslar), Svetlana Spajić (izvođač tradicionalne srpske pesme) i dr Miloš Nikolić (kavalista)

– 20.00, dvorana Kulturnog centra: izraelsko-srpski sastava iz Novog Sada „To Much Of Such” (Aleksandar Filipović – irski buzuk, Daniel More – bas gitara i sintisajzer; Nikola Vučetić – bubanj i perkusije)

– 21.00, dvorana Kulturnog centra: „Shljuka Quintet“ (Aleksandar Jovanović Šljuka – klavir, kompozicije, aranžmani; Ivan Radivojević – truba; Rastko Obradović – saksofon; Milan Pavković – kontrabas i Aleksandar Cvetković – bubnjevi)

Drugo festivalsko veče – 28. septembar

– 19.00, foaje Kulturnog centra: otvaranje izložbe starih instrumenata „Svirka moja – obraz moj!” a potom predavanje Gorana Arsića „Doživljaj muzike kao svetinje”

– 20.00, dvorana Kulturnog centra: Bojana Nikolić (vokal) i Boris Bunjac – udaraljke, dr Miloš Nikolić – kaval, klarinet, dr Slobodan Milivojević – klasična gitara, Dragana Anđelić Bunjac – klavir i Slađan Cvejić – kontrabas

– 21.00, dvorana Kulturnog centra: makedonski sastav „Čalgija saund system” (Dobrila Grašeska – vokal, Aleksandra Kuzman – violina, Dorijan Jovanović – ut, Boško Mangarovski – kanun i Filip Krstevski – udaraljke

(Pančevac / N. Simendić)

