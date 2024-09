PREMIJER U BANJALUCI Dodik odlikovao Vučevića Ordenom Republike Srpske

Premijer Srbije Miloš Vučević boravi danas u poseti Republici Srpskoj.

Obraćanje Vučevića

Vučević je istakao da je orden velika čast za njega, njegovu porodicu, Srbiju i celi tim koji predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Kao gimnazijlac pratio sam i živeo uz vesti o nastajanju RS, o burnim dešavanjima početkom devedesetih, pa sam kao student čekao vesti iz Dejtona i kako će se sve to okončati. Nisam mogao ni da sanjam da ću jednog dana biti u prilici da dobijem ovako visoko, veliko priznanje od predsednika RS i da ću doprineti učvršćivanju odnosa Srbije i Srpske… Verujem da ćemo u svim izazovima biti mudri, strpljivi, čuvati Srbiju i Srpsku, da je prirodno da sarađujemo, da je normalno da se družimo i viđamo, da mso isti narod pripadamo istoj kulturi, pa rekao bih da imamo pravo i da delimo zajedničku budučnost. I to je suština svega što smo radili i što radimo i što ćemo raditi – kazao je Vučević.

Kako je dodao on lično, Ana Brnabić i Aleksandar Vučić nastaviće da podržavaju RS.

– Da ljudi budu zadovoljniju, da plate i penzije budu veće, da se uvek okupljamo i kada je lepo, ali i kada nije.. Bez obzira na povode iz naše prošlosti, kada je na primer 15 septembar ili kada je obeležavanje Oluje, to nisu datuimi koju su pitanje ceremonije već identiteta našeg naroda, i to niko ne može da raskine. Trudićemo se da radimo i na auto-putu od Beograda ka Baljaluci… Taj deo verujem da ćemo dobro rešiti zajednički… – naveo je Vučević.

Pomenuo je i mnoge infrastrukturne projekte poput aerodroma, škola, vrtića, bolnica.

– Kao što želimo da pomažemo naše sunarodnike u FBiH, tako nemamo ništa protiv da Sarajevo pomaže opštine u kojima žive Bošnjaci u Srbiji… Nastavićemo da radimo i da budemo jedinstveni, jer nam je to potrebno. To je moja ključna poruka narodu u BiH, jer naši ljudi žive i u FBiH. Očuvanje Srpske mora bude zajednički imenitelj svega – poručio je Vučević, te istakao da to ko ne prihvati nije dostojan vremena u kome živi.

Obraćanje Dodika

Predsednik Republike Srpske se prvi obratio, i tom prilikom istakao da je Vučevića upoznao odavno i da odlikovanje ide u ruke čoveku koji je sav svoj život uložio u razvoj Srbije, dobre odnose sa RS i afirmaciju srpskog naroda gde god da živi.

Istakao je da je Vlada pok okriljem Vučevića nastavila da razvija dobre odnose sa Srpskom u okviru Dejtona i da je osnovna stvak odnosa potšovanje teritorijalnog integriteta.

– Sve je to paženo i čuvano. Vučević je odigrao jednu od najvažnijih uloga u organizovanju Svesrpskog sabora i deklaracije koju smo usvojili – rekao je Dodik, te dodao da se ona danas osporava, ali de ća saradnja Srbije i RS nastaviti.

– Ovo je razumna politika Aleksdra Vučića… Takvu politiku mogu da vode samo majstori, a majstorluk može od njih da se uči – dodao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je danas važno da psotoji glas razuma.

– Danas je poseban dan jer ja kao predsednik u ime republike dodeljujem ovo najviše odlikovanje Vučeiću. I verujem da će to biti dodatni stimulans saradnje. I želim da se zahvalim za sve investicije i za sve širom Srpske što smo učinili. Nakon ovoga idemo u Srbac da otvorimo vrtić – rekao je Dodik.

Posle sastanka usledilo odlikovanje premijera

Predsednik Republike Srpske odlikovao je Vučevića Ordenom Republike Srpske na lenti.

