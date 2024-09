KOVAČICA U NEDELJU: Besplatan stomatološki pregled i manje intervencije

Nova akcija besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda Ministarstva zdravlja biće organizovana u, 29. septembra od 8 do 17 časova u svim domovima zdravlja uključenim u plan mreže u Srbiji.

Najnovija manifestacija održaće se i u Domu zdravlja u Kovačici, a ovoga puta biće moguće obaviti stomatološki pregled. Akcija se odnosi na trudnice i porodilišta do godinu dana, decu do 18 godina i studente do 26 godina, kao i građane starije od 65 godina.

Poseta stomatologu biće usmerena na stomatološki pregled i manje intervencije i preglede.

Sa sobom je neophodno poneti zdravstvenu knjižicu.