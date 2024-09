HOROSKOP ZA 28. SEPTEMBAR: Evo šta vas čeka u ljubavi, poslu i zdravlju!

Saznajte šta možete da očekujete na polju ljubavi, posla i zdravlja, prema prognozama astrologa.

Horoskop za 28. septembar 2024. godine.

OVAN

Dnevni horoskop za 28. septembar 2024. godine kaže da vas čeka relativno miran dan. Profesionalne šanse su dobre i postaće još bolje ako ne žurite sa odlukama. Pripremite se za početak rada na ozbiljnom projektu ili za sopstveni posao. Odmah preuzmite inicijativu na polju ljubavi. Uživaćete i u procesu i u rezultatu! Zdravlje je dobro.

BIK

Vaš dnevni horoskop kaže da vas čeka mnogo briga, ali podrška voljene osobe će pomoći da se suprotstavite uticaju nepovoljnih okolnosti. Savladaćete sve poteškoće, u to ne sumnjajte. Sa poslovne tačke gledišta, dan je veoma povoljan. Možete da započnete neki potpuno novi projekat koji će u potpunosti otkriti sve vaše talente. Jačajte imunitet.

BLIZANCI

Pređite na posao. Odličan je dan da uradite sve ono što dugo odlažete. Velika je šansa da vas čekaju nesuglasice sa svojim voljenima. Nesporazumi o zajedničkoj budućnosti vas uznemiravaju. Dobro razumete da je to mnogo ozbiljnije od svađa svakodnevne prirode. Ipak, ne žurite sa donošenjem odluke. Proverite krvnu sliku.

RAK

Želite da delujete, ali vam je potpuno nejasno šta tačno treba da radite. Kao rezultat toga, preuzimate jednu ili drugu stvar, ali ne postižete željeni rezultat. Dan može da bude povezan sa romantičnim interesovanjem, početkom nove veze, koja možda neće igrati važnu ulogu u vašem životu, ali će vas svakako inspirisati na kreativna dostignuća. Dobro se osećate.

LAV

Dnevni horoskop za 28. septembar 2024. godine vas upozorava na finansijske probleme koji mogu da nastanu zbog nepromišljenih ulaganja i spontanih kupovina. Mnogo se bolje slažete sa novim poznanicima nego sa bliskim ljudima. Ovaj dan iskoristite za prisustvovanje društvenim događajima. Više spavajte.

DEVICA

Napori su uzaludni, a tome bi trebalo da pristupate smireno, inače će vaš odnos sa poslovnim okruženjem biti nepopravljivo narušen. Podršku možete da dobijete od osobe koju ste nedavno upoznali, ali od nje neće biti prave koristi. Popodne nađite vremena za šetnju, pomoći će vam da se opustite. Zdravlje je dobro.

VAGA

Dnevni horoskop za 28. septembar 2024. godine kaže da nije loš dan za uspostavljanje poslovnih odnosa. Uzdržanost i smirenost vam pomažu da ostavite najbolji utisak na uticajne ljude. Niste sigurni u osećanja osobe koju volite, sumnjate da se od vas krije nešto važno i neprijatno. Iskreni razgovor bi mogao da napravi razliku. Moguća nesanica.

ŠKORPIJA

Komplimenti ne samo da vam podižu raspoloženje, već vam daju samopouzdanje i na taj način doprinose uspehu u poslu. Iskušenje je veoma veliko da probudite ljubomoru kod voljene osobe, da je „naterate“ da se bori za vašu naklonost. Ne bi trebalo to da radite, takvi trikovi neće imati koristi za vezu. Dobro se osećate.

STRELAC

Događaji ovog dana izazivaju različite reakcije. S jedne strane, savršeno dobro razumete da je ono što se dešava, upravo ono što je trebalo da se desi. S druge strane, zaista želite da sve bude drugačije. Ceo dan prolazi između pokušaja da se pomirite sa neizbežnim i da uradite nešto posebno. Pojačajte unos vitamina.

JARAC

Čak i ako neko shvati da ste neiskreni, to neće dovesti do svađe. Samo će vam ljubazno ukazati da to ne treba da radite. Vrlo lako osvajate srca predstavnika suprotnog pola i budite jaka osećanja. Možete da započnete vrtoglavu romansu! Kada je reč o poslu, sada se vrlo malim koracima krećete ka svom cilju. Zdravlje je dobro.

VODOLIJA

Moraćete da kažete nešto veoma neprijatno osobi do koje vam je stalo. Nemojte se zavaravati, niste previše zauzeti ili umorni, jednostavno ne želite da radite ono što se očekuje. Ako uspete da se izborite sa svime što je planirano u prvoj polovini dana, onda vas uveče očekuje iznenađenje koje će vam sigurno podići raspoloženje. Mogući bolovi u leđima.

RIBE

Dnevni horoskop za 28. septembar 2024. godine kaže da ulažete mnogo truda u postizanje cilja koji vam se čini važnim. Pre ili kasnije dobićete ono što želite. Zapamtite da ovaj dan nije pogodan za započinjanje saradnje, kao ni veze bilo koje vrste. Budite oprezni sa novim poznanstvima.

