PANČEVCI PREKINULI SERIJU POBEDA Rukometaši Dinama poraženi od ekipe Radničkog 28:29

Rukometaši Dinama poraženi su od ekipe Radničkog u derbi susretu 3. kola Super rukometne lige rezultatom 28:29 (poluvreme 17:14), čime je domaći tim zadržao čelno mesto na tabeli sa maksimalnim učinkom i osvojenih 6 bodova.

Kragujevčani su u duel sa Dinamom ušli znatno oslabljeni, nakon već odsutnih Đerića i Kasalovića na prethodnoj utakmici sa Obilićem ih je zadesio veliki peh, teška povreda kolena startnog levog beka Panića i sama ta kadrovska situacija je bila razlog za brigu stručnog štaba domaćih.

Susret prvoplasiranih ekipa na tabeli je počeo izjednačeno, u ritmu gol za gol, a Radnički prvi dolazi do plus 2 (4:2, 6.min) koje održava do 9.minuta (7:5). Čvršča igra u odbrani i bravure Dušana Petrovića na golu im donose po prvi put osetno vođstvo (9:5, 11.min) pogotkom veterana Đukića. Minut odmora gostiju im ništa dobro nije doneo, jer domaćin nastavlja sa sjajnom i atraktivnom igrom i golom Barudžića dolazi do velike prednosti (14:8, 23.min). Do isteka prvog dela igre šumadijski superligaš održava vođstvo, koje Pančevci uspevaju da smanje na 3 gola zaostatka sa zvukom sirene (17:14).

Krenuli su gostujući igrači odlučno i snažno početkom drugog poluvremena i nakon 6 minuta uspeli da svedu rezultatski zaostatak na samo gol minusa (18:17, 36.min). Kragujevčani odbijaju nalet, no Pančevci u 41.minutu ponovo prilaze na minus 1 (20:19), ali je u tim trenucima krenula rapsodija u crvenom, rastrčali su se domaćini po parketu hale Jezero i u 51.minutu preko Medića dolaze do 26:21, a nakon četiri minuta i do 29:23. Skraćena rotacija čete Rodoljuba Kurandića je uzela danak u poslednjih 5 minuta, kada su gosti postigli 5 golova što je ipak bilo nedovoljno, pa je tako Radnički slavio rezultatom 29:28 i zadržao prvo mesto na tabeli.

U redovima kragujevačkog superligaša titulu najboljih strelaca su poneli Miloš Barudžić sa 8 i Milan Đukić sa 7 pogodaka dok su kod gostiju golgeterski prednjačili Marko Perović sa 12 i Boško Stanisavljević sa 4 postignuta gola.

Igrač utakmice: Dušan Petrović (Radnički) Kragujevac: Hala Jezero. Gledalaca: 350 Sudije: Ivan Mošorinski, Aleksandar Pandžić Sedmerci: Radnički 5 (3), Dinamo 5 (5) Isključenja: Radnički 8 min, Dinamo 4 min Radnički: Veljković 1, Maljević 3, Kolaković, Barbulović, Mutavdžić 1, Gemaljević, Mojsilović, Medić 6, Petrović (13 odbrana), Barudžić 8, Karanović, Veličković, Stanojev 2, Vitošević, Đukić 7, Barjaktarević 1. Dinamo: Ćirović (odbrana), Bekić 1, Stanisavljević 4, Bogdanović 1, Perović 12, Tasić, Kosanović (9 odbrana), Čabrilo, Pavlović 1, Ilić, Stamatović, Stamenković 3, Rančić, Đurović 2, Feješ 2, Kolundžić 2.

(Pančevac)

NEKA SE SPREMI RADNIČKI: Dinamo ide u Kragujevac po treću pobedu

BONUS VIDEO