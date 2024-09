PODRŠKA PROJEKTU Predsednica opštine Kovin posetila „Klub devojčica“ u Bavaništu

Predsednica opštine Kovin, Violeta Ocokoljić, posetila je „Klub devojčica“ u školi „Bora Radić“ u Bavaništu koji čine 18 devojčica Romkinja i koji vode mentorke Vesna Novakov (nastavnica Romskog jezika sa elementima nacionalne kulture) i Milina Buda (pedagoški asistent).

Reč je devojčicama uzrasta od 4. do 8. razreda, a formiranje kluba zapravo je deo projekta „Socijalna inkluzija za dostojanstveni život Roma i drugih osetljivih osoba“ započetog u 2023. i trajaće do kraja 2026. godine, koji realizuje Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada. Predsednici je dobrodošlicu poželeo direktor škole Branislav Dolovački, kao i predstavnica EHO, koordinatorka Željka Zeljković, a u ime opštinskog nadležnog Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj, prisustvovala je rukovoditeljka Slađana Ćirikovački.

Za postojanje Kluba devojčica Romkinja predsednica Ocokoljić saznala je nedavno, kada su na radnom sastanku u Opštini sa projektnim timom EHO prezentovani rezultati prethodnih projekata u vezi sa socijalnom inkluzijom romskih porodica sli i dosadašnji rezultati ostvareni na ovom projektu, kao i planovi za dalju saradnju.

Predsednica je odmah po dolasku iskazala ogromno zadovoljstvo zbog posete, dodavši da „jedva čeka da čuje kako to devojčice iz kluba uče zajedno, druže se i koliko im znači ovakva prilika“. Redom su joj se predstavile, a potom stidljivo pričale o tome čime mi želele da se bave kada porastu i ukoliko budu nastavile školovanje.

U ime nosioca projekta, Ekumenske humanitarne organizacije, koordinatorka za komponentu obrazovanja, Željka Zeljković istakla je da na teritoriji Srbije postoji još šest klubova za devojčice, sa ciljem „da se borimo protiv diskriminacije, stereotipa, predrasuda, tako da i kada dečaci žele da vide šta to mi radimo, moramo ih pustiti.“ Ona je dodala da nekolicina njih povremeno prisustvuje radionicama, što dodatno motiviše.

Starije devojčice, koje pohađaju završne razrede, uključene su u radionice za vršnjačke edukatore, pa su neke od njih nedavno boravile na Bukulji kraj Aranđelovca, a pre toga u martu na Divčibarama gde su, kako su same rekle, učile o toleranciji, družile se i bilo je super. I svake godine će biti organizovan bar po jedan vršnjački kamp za devojčice iz Bavaništa i drugarice iz Beočina, Kragujevca, Niša, Velike Plane..

Kako su još ispričale predsednici, u februaru su krenuli sa radionicama, pa je to najpre bilo međusobno upoznavanje, druženje, da bi se steklo poverenje i da se naviknu jedni na druge, imali su kreativne slikarske radionice, a potom se posvetile temama kao što je pubertet, reproduktivno zdravlje, a iz svega toga negde je glavni cilj dodatno motivisanje za nastavak školovanja. „Projekat traje do kraja 2026. godine, da ih ispratimo do kraja osnovne škole i podržimo za dalje. To jeste težak proces, ali malim koracima, uz podršku škole koju svi zaista imamo ovde u Bavaništu, mislimo da možemo napraviti pomak. Sve to oni već rade ovde, uz Milinu i Vesnu, a mi kao EHO pružamo dodatnu podršku pa se i nadamo boljim rezultatima. Radionice su jednom mesečno, u dogovoru sa njihovim nastavnicama.“ U narednom periodu u Klubu devojčica biće još više usmereni na njihov pravilan razvoj, planiraju sesije sa roditeljima kako bi ih upoznali sa mogućnostima dobijanja stipendija, smeštaja u učeničkim domovima i ostalim stvarima.

„A mi možemo da pomognemo tako što ćemo organizovati vašu posetu nama, u Kovinu, da vidite kako rade neke službe, kako možete same da zatražite neka dokumenta, koju školu da upišete – vrata su otvorena uvek, i naravno ovo je otvoren poziv da nam uskoro dođete“, rekla je predsednica Violeta Ocokoljić i podelila devojčicama prigodne poklon pakete u znak podrške njihovom druženju i radu na ovom projektu.

Vesna Novakov zahvalila se ovom prilikom Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji na dobijenoj „pametnoj tabli“ koja deci mnogo znači jer lakše nauče slova, da čitaju, mogu da pogledaju neki film, da ih još nešto dodatno privuče. Uz tablu su dobijeni i lap top i projektor i važno je reći da tabla ima softver za romski jezik i još puno drugih mogućnosti. Kako je istakla Željka Zeljković, koordinatorka zadužena za komponentu obrazovanja, pametna tabla dobijena je zasluženo, jer je kroz male grantove od 150.000 podržan jako lep projekat koji je škola poslala. Predsednica opštine još jednom je istakla kako je sjajno da postoji ovakav projekat i kako se uverila i prilikom ove kratke posete da se u školi „Bora Radić“ u Bavaništu tako dobro radi u ovoj oblasti i ponovila poziv za skori susret u Kovinu.

(Pančevac/Opština Kovin)

