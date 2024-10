VUČIĆ PRED PUT U SLOVAČKU: Verujem da će biti odličan susret sa Robertom Ficom i Viktorom Orbanom

Predsednik Aleksandar Vučić će sa premijerom Slovačke Robertom Ficom i premijerom Mađarske Viktorom Orbanom učestvovati na trilateralnom samitu lidera Srbije, Slovačke i Mađarske koji se održava u Komarnu, a pred put u Slovačku oglasio se iz aviona.

– Verujem da će biti odličan susret sa Robertom Ficom, velikim prijateljem Srbije i Viktorom Orbanom, takođe dokazanim prijateljem Srbije. Imamo trilateralnu saradnju, važnu po migracionom, ali i po svim drugim pitanjima evropskih integracija, ekonomske saradnje naših zemalja. Očekujem i jednog i drugog ponovo u Beogradu na bilateralnim sastancima u vezi sa migracijama i više tema – rekao je predsednik.

Predsednik je uputio i čestitke Fudbalskom klubu Crvena zvezda i Košarkaškom klubu Partizan.

– I jedna dobra vest i velika moja zahvalnost. Čestitke Fudbalskom klubu Crvena zvezda i Košarkaškom klubu Partizan, platili su u potpunosti sve svoje poreze ovoj državi. To je primer za sve druge. To je dobar signal za naše klubove – rekao je on.

