VREME JE ZA BODOVE: Železničar optimista pred meč protiv Mladosti

Fudbaleri Železničara u 11. kolu Super lige na svom terenu dočekuju Mladost iz Lučana.

Tim povodom na Sportskom centru „Mladost ” održana je konferencija za štampu na kojoj su govorili Marko Savić, čef stručnog štaba i fudbaler Mirko Milikić :

– Vidi se napredak u našoj igri iz utakmice u utakmicu, ali izosatli su rezultati. Zbog toga nismo zadovoljni, ali tako je to u fudbalu, ponekad naiđe serija poraza, nekad pobeda, ali na kraju sve se to izniveliše ako svojim radom to i zaslužite. Imali smo i jake protivnike na poslednjim utakmicama, ali činjenica je da i nismo baš bili na svom nivou, ali podižemo formu. Dolazi nam jedna od najiskusnijih ekipa, ali očekujem pobedu i moramo odigrai još bolje nego prošle nedelje protiv Crvene Zvezde-istakao je Savić.

Mirko Milikić koji je poslednja prepreka u svom odbrambenom timu očekuje da će bodovi ovog puta ostati u Pančevu:

– Trenirali smo veoma dobro ove nedelje i ispunili smo sve zahteve stručnog štaba. Očekujem da će nam se to vratiti i da ćemo pobediti. Neophodna nam je i velika pomoć navijača bez kojih će to biti mnogo teže da se ostvari- rekao je Milikić.

Za Železničar je septembar bio veoma neuspešen, jer prošlog meseca nije osvoje nijedan bod- Posle tri uzastopna poraza red je da se obraduju domaći navijači, ali svi su svesni da ih očekuje veoma teška utakmica, jer gosti iz Lučana se nalaze na 3. mestu sa 6 pobeda, jednim nerešenim rezultatom i 3 poraza i 19 osvojenih bodova. Železničar je trenutno 10. na tabeli sa 13 osvojenih bodova, a poslednju pobedu pančevačka ekipa ostvarila je 31. avgusta protiv Spartaka.

Železničar u subotu, na svom terenu, od 16 sati, dočekuje Mladost iz Lučana.

GJ

10. KOLO SUPER LIGE: Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Železničar

ŽELEZNIČAR OSTAO BEZ BODOVA Pančevci poraženi 0:1 na domaćem terenu od OFK Beograd