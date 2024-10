KISELJAK, KONJIC I JABLANICA POD VODOM Helez: Nezvanično ima 20 mrtvih pod ruševinama

Padavine u protekla 24 sata na području opština Jablanica, Konjic, Kiseljak, Fojnica i Kreševo prouzrokovale su velike probleme stanovnicima tih opština u BiH. Zbog poplava nakon obilnih padavina Jablanica, na jugu BiH, potpuno je blokirana, a ima prijava o nestalim i povređenim ljudima. Još nema zvaničnih podataka o broju poginulih.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je izrazio saučešće stradalima u poplavama u BiH i rekao da je Srbija spremna da pomogne ukoliko je to potrebno. „Svaka vrsta pomoći, ukoliko oni žele i misle da je potrebno, spremni smo da pomognemo helikopterima, čamcima, finansijski…dovoljno je da kažu, i mi ćemo to da učinimo“, rekao je Vučić odgovarajući na novinarska pitanja posle ceremonije otvaranja obilaznice u Gornjem Milanovcu.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez rekao je za Al Džaziru da je nezvanično dobio informaciju da ima 20 mrtvih pod ruševinama.

„Najteža situacija je trenutno u Jablanici i negde u 4.30 me probudio načelnik opštine Jablanica, odmah sam tražio pomoć oružanih snaga. Nažalost ima žrtava, ovo nezvanično sam dobio informaciju dosad 20 mrtvih pod ruševinama. Uspeli smo da spasimo jedno dete, helikopter je upravo prevezao u teškom stanju jedno dete do bolnice u Mostaru, sad prevoze ženu koja je teško povređena. Prioritet je iz ruševina spašavati žive ljude“, rekao je on.

Gorska služba spasavanja (GSS) Jablanica pozvala je stanovnike da se jave kako bi pomogli toj službi i vatrogascima u akcijama spasavanja.

Naime, pošto su se reke Neretvica i Seončica izlile iz svojih korita te poplavile velik broj kuća i odnele neutvrđen broj vozila u Jablaničko jezero dve kuće srušene su i, kako je navedeno iz MUP HNŽ, u poplavljenim kućama još ima stanovnika.

Sve putne komunikacije prema Buturović polju su blokirane zbog velikog odrona na putevima, a u mestu Obri voda je odnela most, a tako da do ugroženog područja još nisu stigli GSS, Civilna zaštita niti radne mašine službe za održavanje puteva. Tako da su informacije nepotpune, piše Bljesak.

Prema zasad poznatim informacijama, P. E. iz Buturović Polja, opština Konjic prijavio je da je vodena bujica preplavila njegovu kuću u Buturović Polju. Nakon toga je usledilo više poziva iz navedenog mesta gde su dobijali pozive za pomoć.

Dežurni iz PS Jablanica obavestio je da je od vozača dobio prijavu da je na putu M-17 u mestu Komadinovo Vrelo došlo do većeg odrona na kolovoz te da je u potpunosti blokiran M-17 Jablanica – Mostar.

Dežurni PS Mostar centar obavijestio OC PU Mostar da je od vozača dobio prijavu da je na putu M-17 u mestima Grabovica i Drežnica došlo do odrona i pada stabla na saobraćajnicu te da je u potpunosti blokiran put na M-17 Mostar-Jablanica.

K.S. iz Baćine zatražio pomoć jer mu voda ulazi u kuću. DŽ.M. iz Sarajeva prijavio da se H.M. nalazi u vikendici u Ostrošcu te da se betonska podzida srušila na kuću i iz iste ne može izaći. B.J. iz Donje Jablanice obavestio da je zbog velike vode jedna osoba nastradala.

NN prijavila da je u mestu Zlate voda srušila jednu kuću, da je jedna osoba nastradala te da se za jednom osobom traga. B.O. iz Ostrošca prijavio da je voda srušila betonski zid i preti kućama. NN osoba prijavila da je u mestu Ostrožac voda ulazi u kuću te da traži pomoć. OC PU Konjic obavestio da je u mestu Ribički most zbog odrona blikiran saobraćaj Konjic – Jablanica. Š.Dž. iz mesta Zlate prijavio da je njegovog strica odnela voda te da ga meštani traže. O svemu su obaveštene nadležne službe opštine Jablanica.

Svi putevi su blokirani i područje je odsječeno, u tijeku je potraga za nestalima, do ugroženog područja pokušavaju doći GSS i Civilna zaštita.

