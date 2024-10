VUČIĆ NA OTVARANJU OBILAZNICE OKO GORNJEG MILANOVCA: Verujući u sebe možemo da gradimo modernu Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju obilaznice oko Gornjeg Milanovca. On je u govoru na svečanoj ceremoniji rekao da misli da je utrut put nekim novim navikama i promenama u zemlji.

-Srećan sam što sam mogao da vidim da ovaj takovski kraj izgleda kao da ste u Austriji ili Švajcarskoj. Koliko sutra, biće kao da je to odvajkada bilo, što je dobro, to će nas terati na nove uspehe i posao. Ovaj deo Srbije podario nam je veliku dinastiju. Znamo koliko je problema bilo bez ove obilaznice, ona će olakšati svakodnevni život. Ona je u ekonomskom smislu jako važna, čime povezujemo lokalnu privredu sa svetskim putevima. Kamioni koji decenijama zakazuju Milanovac i Takovo, neće više prolaziti tik pored kuća. Obilaznica je završena u skladu sa najvišim standardima. Srbija je zemlja kojoj je Milanovac podjednako važan kao i Niš, Novi Sad i Beograd. Ono što je za organozam krvotok, to je za državu putna infrastruktura – rekao je Vučić i zahvalio se kineskim prijateljima, kineskom ambasadoru i predsednik Si Đinpingu.

– Recite Siju da mu je Srbija zahvalna i da nikada nećemo zaboraviti ono što je za Srbiju uradio – kazao je predsednik, koji se zahvalio i domaćim firmama, koje su na ovom poslu radile.

„Ova moderna obilaznica je utonula u ovo divno brdovito područje naše Srbije“, naveo je Vučić i citirao kralj Milana koji je rekao: „Nemojte se zanositi, bićete evropski koliko ste svoji“. „Verujući u sebe i u svoje sposobnosti možemo da gradimo modernu Srbiju“, poručio je predsednik.

– Važno je da imamo te kompanije, jer nećemo moći da završimo sve što je pred nama – istakao je Vučić.

– U Milanovcu smo 2012. godine imali 3.570 nezaposlenih, danas imamo 732. To je veliki uspeh. Promene su velike. Ovo će ljude u Milanovcu približiti Beogradu, Evropi i svetu – kazao je predsednik i pozvao vozače da povedu računa.

Obraćanje Li Minga

Kineski ambasador Li Ming istakao je da mu je veliko zadovoljstvo što danas, zajedno sa predsednikom Vučićem, prisustvuje ovom događaju.

– Bez puta nema života – kaže stara kineska izreka. Pod vođstvom predsednika Vučića, Srbija je sada među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi. Srbija pridaje veliki značaj gradnji infrastrukture. Danas imamo priliku da svedočimo istorijskom trenutku. Ovaj put predstavlja vezu koja povezuje duše kineskog i srpskog naroda. Naročito u protekle dve godine kineska i srpska strana intenzivno sarađuju. Da izgradimo još više puteva koji vode ka prosperitetu i sreći – kazao je Li Ming.

Projekat obilaznice obuhvatao je izgradnju nove saobraćajnice od Gornjeg Milanovca do Klatičeva u dužini od 4,78 kilometara i rekonstrukciju postojećeg državnog puta od Klatičeva do Takova u dužini od 4,70 kilometara, a vrednost radova je 30,5 miliona evra.

Šta donosi obilaznica Gornjem Milanovcu?

Izgradnjom obilaznice oko Gornjeg Milanovca tranzitni saobraćaj će u potpunosti bio razdvojen od lokalnog koji prolazi kroz to mesto, biće izmešten iz gradskog jezgra i direktno će opštinu povezati sa auto-putem „Miloš Velki“, pa teretni saobaćaj više neće prolaziti kroz sam centar grada.

Puštanjem u saobraćaj te obilaznice za oko 25.000 stanovnika Gornjeg Milanovca život će biti značajno kvalitetniji, jer će se bez većeg zadržavanja prolaziti gradskim jezgrom, a skratiće se i vreme putovanja svim putničkim vozilima od Gornjeg Milanovca do Takova.

Izmeštanjem svog kamionskog i teretnog saobraćaja iz centra Gornjeg Milanovca, kako kaže predsednik te opštine Dejan Kovačević, osim bržeg dolaska na sam auto-put, uticaće se i na ekologiju, ali i na bezbednost svih učesnika u saobraćaju, kao i privredni razvoj Gornjeg Milanovca.

Prema njegovim rečima, obilaznica oko Gornjeg Milanovca je deo pristupne saobraćajnice auto-putu „Miloš Velki“ preko petlje Takovo i njenom izgradnjom se tranzitni saobraćaj u potpunosti razdvaja od lokalnog koji prolazi kroz grad.

„Obilaznica oko Gornjeg Milanovca je njen zvaničan naziv, ali mi više volimo da kažemo pristupnica auto-putu ’Miloš Veliki’“, rekao je Kovačević za Tanjug i dodao da je dosad za pristup samoj petlji Takovo, od izgradnje novog auto-puta, korišćena stara trasa i stotine kamiona je dnevno prolazilo kroz centar Gornjeg Milanovca što je često dovodilo do zakrčenja saobraćaja.

Kovačević naglašava da će završetkom obilaznice, obezbediti nesmetani prolaz svim kamionima, što je, kako kaže, veoma značajno za industriju i doprineće privrednom razvoju Gornjeg Milanovca.

„Bez dobrih saobraćajnica nema razvoja ni jednog kraja, pa tako ni Gornjeg Milanovca. Auto-put Miloš Velike je već potpuno promenio perspektivu, ne samo Gornjeg Milanovca, već i čitavog moravičkog okruga“, rekao je on.

(Novosti )

