DVE DECENIJE OVO MESTO JE RUINA Nekad je tu vojsku služilo 600 mladića! Svilajnac obnavlja staru kasarnu

Svilajnac – U jeku priča o vraćanju obaveznog vojnog roka za muškarce u Srbiji, odlična ideja stiže iz opštine Svilajnac. Naime, ova lokalna samouprava pokrenula je inicijativu pred Ministarstvom odbrane i Generalštabom Vojske Srbije da se Kasarna „Lazar Stojanović” koja se nalazi u toj opštini, a koja skoro dve decenije nije aktivna, rekonstruiše i ponovo stavi u rad.

– Mi kao opština Svilajnac smo spremni da zajednički sa Vladom Republike Srbije i Vojskom Srbije učestvujemo u rekonstrukciji ovog objekta. Ne samo da imamo volju nego smo spremni i finansijski da učestvujemo u tome. Ono što je dodatna vrednost i što nam daje više šansi nego drugim opštinama, jer verujem da su i druge opštine koje su imale kasarne zainteresovane za vraćanje vojske, jeste da smo mi spremni da gradimo stanove, besplatno i da ih damo vojnim licima koja bi ovde došla da žive i da rade”, rekao je za RINU predsednik opštine Svilajnac, Predrag Milanović.

Prema rečima Milanovića, u kasarni je nekada vojni rok služilo i do 600 vojnika, a samo prisustvo vojske na teritoriji ove opštine imalo bi veliki ekonomski ali i demografski uticaj na život lokalne samouprave.

– Ovi objekti su u dobrom stanju, mogu da se rekonstruišu. Sa druge strane, Svilajnac se nalazi u centralnoj Srbiji, dostupan je i auto-putu i velikim gradovima. Ono što je bitno za opštinu Svilajnac jeste da smo mi godinama imali kasarnu i znamo šta to znači za lokalnu sredinu, pogotovo za malu sredinu kao što je Svilajnac. To je ekonomija, to su pune škole i vrtići, puno mladih ljudi koji ovde rade i to su vojnici koji ovde služe vojni rok, izlaze u grad, dolaze njihove porodice. Mi u Svlijancu dobro znamo kako je izgledala i ekonomija i demografija kada je radila kasarna”, rekao je Milanović.

Kasarna „Lazar Stojanović” nosi ime po narodnom heroju Lazaru Stojanoviću, rođenom u selu Kušiljevo pored Svilajnca, poginulom 1942. godine u rodnom gradu u Norodnooslobodilačkoj borbi tokom Drugog svetskog rata.

